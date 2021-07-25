Le Monde – «дискредитировать, а не убеждать» — французские власти наметили стратегию борьбы с антипрививочниками

После того, как французское правительство постаралось убедить граждан вакцинироваться от коронавируса и дало им на это время, пониманию и терпению по отношению к противникам прививок пришёл конец, пишет Le Monde. Как передаёт издание, отныне власти страны намерены жёстко бороться с радикальными антипрививочниками, противопоставляя им большинство французов, которые благожелательно настроены по отношению к вакцинам.



Reuters

Eсли в начале кампании по вакцинации населения французские власти заботились о том, чтобы не стигматизировать колеблющихся, то теперь правительство открыто нацелилось на борьбу с антипрививочниками, пишет Le Monde. «Свобода — это не отказ от вакцины», которая защищает, не «уклонение от налогов» и не «езда по встречной полосе», отчеканил министр здравоохранения Оливье Веран 21 июля, открывая дебаты в парламенте по законопроекту, призванному расширить применение санитарных пропусков и сделать обязательной вакцинацию медиков.

После того, как государство проявило свой дар убеждения и дало возможность всему населению получить вакцину в течение нескольких недель, ни пониманию, ни кротости не осталось места, констатирует издание. «Мы не сдадимся перед диктатурой шокирующих изображений, возмутительных лозунгов и постыдных сравнений», — заявил представитель правительства Габриэль Атталь 19 июля по итогам заседания кабинета министров, намекнув на тезисы теорий заговоров, разработанных в рядах «ковидоскептиков», которые принижают значение эпидемии и ставят под сомнение надёжность вакцин.

Как напоминает издание, некоторые противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации, осуждающие установление так называемой «диктатуры», даже сравнивают свою судьбу с судьбой евреев во время Второй мировой войны. А самые радикально настроенные доходят и до настоящей агрессии. В последние дни в стране были разгромлены несколько центров вакцинации. В среду демонстранты силой ворвались в мэрию города Шамбери в департаменте Савойя, чтобы символически снять со стены портрет президента республики.

В преддверии многотысячных протестов, прошедших в субботу 24 июля под лозунгом «За свободу, против тирании» премьер-министр Жан Кастекс направил жёсткое послание наиболее радикальным антипрививочникам. «Мы будем непоколебимы с теми, кто (…) переходит к насилию, намекает на жёлтую звезду или холокост, нападают на парламентские здания, поджигают центры вакцинации», — предупредил он в среду в эфире телеканала TF1.

Вместо того, чтобы пытаться убедить эту часть населения, исполнительная власть стремится прежде всего дискредитировать её и свести к минимуму её присутствие в сети, отмечает газета. Несмотря шумиху, тех, кто «произносит абсолютно безответственные и лживые слова о вакцинации», «крайнее меньшинство», заверил Атталь в эфире радиостанции France Inter в четверг. Верховная власть противоспоставляет этот «костяк» антипрививочников «молчаливому большинству» населения, которое выступает за вакцинацию. «Овцы — это не те, о ком они думают», — заявил Веран 21 июля, отдав дань уважения большинству французов, которые «не вопят» и не ориентируются на «недоверие, возведённое в жизненный принцип».

Подобные речи были подхвачены и самим президентом. В своём выступлении 12 июля он признал, что он хотел бы «наложить ограничения на непривитых, а не на всех». Как передаёт издание, воинственный тон французского поддержали его сторонники, которые видят в этом хороший способ дать гарантии электорату Макрона, в подавляющем большинстве выступающему за вакцины, что подтверждается опросами. Так, согласно исследованию компаний Ipsos-Sopra Steria, опубликованному 16 июля, 93 % сторонников действующей власти выступают за обязательную вакцинацию медиков, как и 85% сторонников партии «Республиканцы».

Однако представители оппозиции обвиняют исполнительную власть в том, что она «настраивает французов друг против друга», проводя различия между вакцинированными и теми, кто этого не делает, пишет газета. «Вы раскалываете нацию, а не ищете согласия», — возмущался депутат партии «Республиканцы» Патрик Хетцель 21 июля на заседании Национальной ассамблеи. В ответ на атаку с этого фланга представители большинства заявляют, различают радикальных антипрививочников, которые считаются «неисправимыми», и граждан, «искренне задающихся вопросами о вакцине и её эффектах», которых «ещё предстоит убедить». И если в отношении самых убеждённых антипрививочников тон дискуссии претендует на жёсткость, то о нацеливании на «умеренных» противников вакцинации и санитарных пропусков не идёт и речи, ведь это может привести к их радикализации и увеличению толпы демонстрантов, подчёркивает Le Monde.