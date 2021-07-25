 

Мнение: Экономический пузырь российского футбола

25.07.2021, 3:26, Разное
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Очень познавательное видео о том, как функционирует экономика российского футбола.
Все достаточно логично и толково разложено, особенно на тему, кто виноват – "ленивые футболисты-миллионеры" или система, которая их воспроизводит с скандалами на тему "все пропало" раз в 2-4 года, с последующим назначением нового тренера, которого в начале видят как спасителя, а спустя некоторое время как главного виновника очередного позорища. Главная ценность ролика, попытка комплексно оценить всю экономическую и организационную систему, которая на протяжению десятилетий так функционируит и в которую как в бездонную яму (очень напоминает историю с "Фондом Кино") ухают каждый год огромные государственные деньги на безвозвратной основе.

Разумеется, с вероятностью 95% все останется плюс-минус как было.
Свеженазначенный Карпин, подписанный за зарплату в разы меньшую чем у уволенного Черчесова, приходит по сути на расстрельную должность и высокой вероятностью очередной масштабной истериии в 2022-м году, если конечно Карпин не сотворит какое-то внезапное чудо. Среди знакомых интересующихся футболом, оптимистов на этот счет не очень много.

Источник: Colonel Cassad



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