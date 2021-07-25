Кремль анонсировал участие Путина в спуске на воду супертраулера

Президент Владимир Путин 25 июля примет военно-морской парад в Санкт-Петербурге и поучаствует в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения, сообщила пресс-служба Кремля.

«В присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов». Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании», – сообщается на сайте Кремля.

Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.

Среди участников Главного военно-морского парада – ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».