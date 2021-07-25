Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к РФ и Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял предположение, согласно которому российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена, сына действующего главы американского государства.

«(Хантер Байден) сказал, что это была Россия», – сообщил Трамп, отметив, что «это всегда Россия», но «ни в коем случае не Китай», ведь «они богатеют от Китая, не от России». «Это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена.

Трамп, занимая пост президента США, заявлял, что «Байден подкуплен Китаем». «Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста», – говорил Трамп.