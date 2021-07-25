В США заявили об угрозе импичмента Байдена из-за «Северного потока – 2»

Из-за сделки по газопроводу «Северный поток – 2» глава американского государства Джо Байден заслуживает импичмента, заявили СМИ.

Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен напомнил, что импичмент против Дональда Трампа был вызван давлением на президента Украины Владимира Зеленского. Теперь же, пословам Тиссена, «администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии», хотя эта сделка невыгодна для Киева, передает РИА «Новости».