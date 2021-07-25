Мнение: О гигантской загадке пандемии CoVID-19

Нет, это никакое не ковид-диссидентство. И тем более, не голимая #конспирология. Это просто #статистика, заботливо собранная вполне авторитетными организациями. То есть, практически достоверный факт.

Но факт при этом загадочный и совсем не так просто объяснимый.

Проще всего изобразить его на графике.

Вот статистические данные по CoVID-19, представленные графически.

Вверху – заболеваемость коронавирусной инфекцией в расчёте на миллион человек населения в разных странах, внизу – летальность (CFR – case fatality ratio) в тех же единицах измерения.

Легко видеть, что примерно до осени 2020 года летальность коррелировала с заболеваемостью. Что и понятно: больше случаев – выше нагрузка на медицину – больше летальных исходов. А вот затем началось то, что объяснить сложно.

Проще задать вопросы.

1. Почему спад летальности примерно совпал с началом «второй волны» CoVID-19? Понятно, что летальность сильно запаздывает относительно заболеваемости: современная медицина никому не даст умереть просто так. Но всё же с некоторым лагом по мере роста числа случаев должно было бы расти и число смертей (и то, и другое – в сопоставимых относительно численности населения показателях). Можно допустить, что «первая волна» выбила наиболее слабых, а хаоса в больницах стало меньше по мере накопления опыта. Но всё же это вряд ли самое полное объяснение.

2. Почему стабилизация летальности произошла в самый разгар «второй волны»? Почему этот показатель так резко выровнялся по странам, несмотря на существенные различия в динамике заболеваемости? С вакцинацией это связать сложно: Pfizer и Moderna объявили о создании вакцин в ноябре, а прививочная кампания начала разворачиваться только в декабре в США и ЕС, «Спутник V» в это же период был введён лишь десяткам тысяч человек, что для 146-миллионной страны совсем не грань коллективного иммунитета.

3. Почему в дальнейшем показатели летальности ещё больше сблизились по странам, невзирая на различия в динамике заболеваемости и в темпах вакцинации? Означает ли это, что новые штаммы, от «Альфы» до «Дельты», стали менее убойными вопреки всем многочисленным высказываниям врачей о более тяжёлом течении болезни у заразившихся мутировавшими вирусами? Можно ли рассчитывать, что текущий CFR на уровне 2,0-2,5% – это уже некий порог, который вряд ли будет превышен?

И, главное, имеется ли единая и непротиворечивая #теория, объясняющая все эти загадки?

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