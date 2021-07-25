 

«Дельта»-штамм коронавируса помешал политике Байдена

25.07.2021, 2:22, Новости дня
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Президент США Джо Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм помешал этим планам, сообщают СМИ.

Быстрый рост числа новых случаев коронавируса, вызванных дельта-вариантом за последний месяц, грозит вернуть проблему в повестку дня. Источники сообщили, что в Белом доме обеспокоены «выходящей из-под контроля ситуацией в некоторых районах страны с низким уровнем вакцинации».

Один из высокопоставленных чиновников заявил, что администрация Байдена готовилась к новым вспышкам коронавируса, но ожидала увидеть «холмы», а не «пики» роста заболеваемости, пишет Washington Post.

Сейчас власти США изучают модели, в соответствии с которыми рост случаев COVID-19 осенью может превышать 200 тыс. в день. Согласно одному из новых прогнозов, к октябрю в Соединенных Штатах может быть в три раза больше ежедневных смертей от коронавируса, чем сейчас. Нынешнее среднее значение за неделю составляет около 250 смертей в день.

Напомним, Байден заявил, что соцсети, допуская дезинформацию о коронавирусе, убивают людей. Администрация Facebook после этого заявила, что «не будет обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами».



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