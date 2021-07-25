В США во время вспышки чумы умерла девочка

В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой. Случаи заражения подтвердили в шести округах США, сообщил телеканал WGN9.

Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при контакте с инфицированными животными, передает РИА «Новости».

Если чуму диагностируют на ранней стадии, то ее можно вылечить. Симптомы включают в себя резкое повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов.

Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать ветеринару.

Ранее ученые оценили угрозу найденной в Латвии древней ДНК штамма чумы.