В США во время вспышки чумы умерла девочка
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В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой. Случаи заражения подтвердили в шести округах США, сообщил телеканал WGN9.
Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при контакте с инфицированными животными, передает РИА «Новости».
Если чуму диагностируют на ранней стадии, то ее можно вылечить. Симптомы включают в себя резкое повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов.
Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать ветеринару.
Ранее ученые оценили угрозу найденной в Латвии древней ДНК штамма чумы.
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