 

При испытании противоракет системы Aegis в США поразили одну из двух целей

25.07.2021, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство Пентагона по ПРО смогло подтвердить поражение только одной из двух целей при испытании противоракет SM-6 корабельной системы Aegis.

Испытания проводились к северо-западу от Гавайских островов. Четыре SM-6 Dual II должны были перехватить две баллистические ракеты малой дальности. Военные, «основываясь на первоначальных наблюдениях», заявили, что «одна цель была успешно перехвачена». Однако сейчас они не могут «подтвердить, что вторая цель была уничтожена». В Пентагоне назвали нынешние испытания стали «самыми сложными» с момента начала проведения подобных тестов, передает ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / В Ивано-Франковской области мужчина ворвался к соседке с гранатой, которую “нашел в лесу”

26.08 / Операция “Черная икра”. Возвращение Януковича на оккупированный Донбасс обсуждалось до 2018 года – отчет Сената США

19.11 / Названа стоимость вакцины от COVID-19 для Украины в рамках проекта ВОЗ

29.06 / В Instagram Stories появится функция ссылок для всех пользователей. Они будут в виде стикеров

04.01 / Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом»

23.04 / Чехия решила обсудить с Россией численность нанятых посольствами местных сотрудников

16.04 / Меркель и Трюдо выразили обеспокоенность действиями РФ у грвницы с Украиной

26.01 / Гонка со временем – российская «Фортуна» спешит достроить последний отрезок «Северного потока — 2»

09.09 / Помпео: США обеспокоены репрессиями в отношении белорусских оппозиционеров

15.03 / Вакарчук рассказал, о чем мечтал при создании партии “Голос”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика