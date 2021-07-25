При испытании противоракет системы Aegis в США поразили одну из двух целей

Агентство Пентагона по ПРО смогло подтвердить поражение только одной из двух целей при испытании противоракет SM-6 корабельной системы Aegis.

Испытания проводились к северо-западу от Гавайских островов. Четыре SM-6 Dual II должны были перехватить две баллистические ракеты малой дальности. Военные, «основываясь на первоначальных наблюдениях», заявили, что «одна цель была успешно перехвачена». Однако сейчас они не могут «подтвердить, что вторая цель была уничтожена». В Пентагоне назвали нынешние испытания стали «самыми сложными» с момента начала проведения подобных тестов, передает ТАСС.