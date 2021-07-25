 

«Заказчиками являются крупные российские олигархи»

25.07.2021, 1:12, Разное
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Бывшая жена Аркадия Ротенберга сообщила о силовом захвате своей виллы на Лазурном Берегу.

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья сообщила в своем инстаграме о силовом захвате ее виллы «Шошана» в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном Берегу (Франция) 10 июля.

«Произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни, силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу. Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность. Имена уже известны и суммы, которые они оплатили чеченцам», — написала Ротенберг.

Местное издание Nice-Matin со ссылкой на полицию сообщает, что правоохранители приняли жалобу Натальи Ротенберг на захват жилища. При этом сама Ротенберг пишет, что ни жандармы, ни полицейские не стали вмешиваться в ситуацию.

Компания Аркадия Ротенберга SCI Villa Shoshana заявила, что владеет виллой «Шошана», а экс-жена миллиардера проживает в Армении и лишь арендует виллу, «которая на данный момент ей не принадлежит».

В инстаграме Натальи Ротенберг действительно в основном опубликованы снимки из Армении с нынешним мужем, депутатом парламента Армении Тиграном Арзаканцяном или видео выступлений на тему меценатства в местных медиа.

Ранее Высокий суд Лондона определил, что вилла «Шошана» должна принадлежать Наталье Ротенберг и их общей с Аркадием Ротенбергом дочери. Некоторые решения суда Ротенберг оспорил.

По данным Forbes, экс-супруга российского миллиардера через суд добивалась права попасть на виллу еще в 2019 году. По словам источника Forbes в окружении Натальи, 40-летняя гражданка «в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга».

Аркадий и Наталья Ротенберг развелись в 2013 году. По данным The Bell, миллиардер не оставил жене доли в бизнесе, а сама Наталья рассказывала, что согласилась «ограничиться» недвижимостью при разделе имущества после развода.

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Источник: Новая газета



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