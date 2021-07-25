 

Парит, как лебедь, плывёт, как дракон — SCMP о китайской подводной танцовщице

25.07.2021, 0:54, Новости дня
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Китайская танцовщица Хэ Хаохао превращается под водой в «богиню реки», чтобы привлечь больше внимания к экологическим проблемам подводного мира. Её эффектные подводные танцы поражают зрителей и создают впечатление, как будто на неё не оказывает никакого влияния гравитация и сопротивление воды, пишет South China Morning Post.

Познакомьтесь с Хэ Хаохао — «речной богиней», которая умеет танцевать под водой. Кажется, будто гравитация и сопротивление воды на неё почти не влияют. Она может изящно «летать», как лебедь, и плавать, как дракон. 

Вдохновение для своих танцев она черпает в старинных картинах и поэзии. Ей 31 год, она профессиональный фридайвер, а танцевать под водой начала пять лет назад. 

ХЭ ХАОХАО, подводная танцовщица: Танцы под водой полностью отличаются от танцев на суше, потому что там приходится преодолевать выталкивание тела из воды и её сопротивление. При этом я могу делать движения, которые никогда бы не получились на поверхности — например, переворачиваться и наклоняться против гравитации. Я чувствую, как моё тело движется вместе с потоком воды. Меня это захватывает, я ощущаю себя очень свободной. Для меня это новый опыт. 

Чтобы оставаться в наилучшей форме, во время съёмок Хэ Хаохао ничего не ела и каждые 50 секунд всплывала на поверхность вдохнуть воздуха. Чтобы закончить съёмку, команде потребовалось три дня. В сумме съёмки продолжались 26 часов. 

При этом она надевала утяжеление весом пять килограмм, чтобы стабилизировать ходьбу по дну. А чтобы создавать эффект свободного парящего плавания, к её телу была привязана леска — и поскольку за неё тянули, леска порезала ей кожу. 

ХЭ ХАОХАО: Мы  впервые использовали леску во время съёмок. Нам не хватает опыта, поэтому было очень сложно её контролировать: даже когда мы завязывали где-то узел, он всё равно смещался. Поэтому мне тоже пришлось подтягивать своё тело рукой. В хореографии мы запланировали движение, в ходе которого я должна была поворачиваться, делая стойку на руках, — однако оказалось, что при перевороте костюм запутывается. Я не могла сделать его идеально, поэтому нам пришлось от этого отказаться. 

Создавая видео с подводными танцами, Хэ стремится продвигать китайскую культуру, а также привлечь внимание людей к экологическим проблемам моря. И хотя её недавнее видео набрало около 1,4 миллиона лайков в социальных сетях, её также не раз критиковали за попытки привлечь внимание к защите окружающей среды при помощи танцев. 

ХЭ ХАОХАО: Они считают, что использование подводных танцев для этих целей не будет иметь никакого эффекта с экономической или социальной точки зрения. Они считают, что я просто пытаюсь прославиться в интернете, или даже что я рискую жизнью. Я уже слышала много таких комментариев. Но я по-прежнему больше всего люблю танцевать под водой. Это не только приносит мне радость, но и определяет меня как личность. 

Хэ планирует и дальше обучать желающих становиться «русалками», а также заинтересовать ещё больше людей изучением подводного мира. 

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.



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