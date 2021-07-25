 

Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2

25.07.2021, 0:34, Новости дня
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Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2 с возможностью для Эмиратов в будущем получить 25 таких машин, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«В рамках авиасалона МАКС мы подписали соглашение с жесткими обязательствами по заключению контракта до 15 сентября с компанией из ОАЭ. Пока речь идет об одном вертолете Ми-171А2, но у нас с ними есть программа на пять лет по поставкам пяти вертолетов в год, то есть в перспективе на 25 машин», – цитирует РИА «Новости» Богинского.

Он отметил, что контракт будет заключен только осенью, поскольку сейчас между Россией и ОАЭ нет соглашения по взаимному признанию сертификатов летной годности. По его словам, пока Росавиация провела переговоры с авиационными властями ОАЭ по валидации лишь одного типа вертолета.

«Наша задача – до 15 сентября заключить контракт, в сентябре-октябре передать эксплуатанту и показать этот Ми-171А2 на дубайской выставке. Надеемся, что на Dubai Airshow-2021 авиационные власти подпишут либо полноценное соглашение, либо набор рабочих процедур, касающихся всей гражданской вертолетной техники», – сказал он.

В 2019 году российский вертолет Ми-171А2 поставили первому иностранному заказчику в Казахстан. 

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления.



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