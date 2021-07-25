При нападении на бронеавтомобиль убиты двое турецких военных в Сирии

В Сирии произошло нападение на бронированный автомобиль Kirpi турецких военных, двое из них погибли, сообщило минобороны Турции.

Еще двое получили ранения. Нападение произошло «в районе операции «Щит Евфрата». «После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Турецкие СМИ заявили, что за атакой стоят члены Рабочей партии Курдистана/«Сил народной самообороны», которые считаются в Турции террористическими. По информации СМИ, нападение произошло в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо, передает ТАСС.

В апреле рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных.