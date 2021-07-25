 

При нападении на бронеавтомобиль убиты двое турецких военных в Сирии

25.07.2021, 0:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сирии произошло нападение на бронированный автомобиль Kirpi турецких военных, двое из них погибли, сообщило минобороны Турции.

Еще двое получили ранения. Нападение произошло «в районе операции «Щит Евфрата». «После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Турецкие СМИ заявили, что за атакой стоят члены Рабочей партии Курдистана/«Сил народной самообороны», которые считаются в Турции террористическими. По информации СМИ, нападение произошло в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо, передает ТАСС.

В апреле рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Сколько веселья у двойняшек!”. Приемные дочери Мадонны покатались на роликах

11.10 / VOAэскпресс 10 октября 2020

09.10 / Президент Кыргызстана отправил правительство и премьера в отставку

20.02 / Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж

15.06 / “Состоялась в том числе и на платной основе”. В ОПУ прокомментировали акцию ОПЗЖ в правительственном квартале

12.04 / Польский политолог назвал два исхода вооруженного конфликта на Украине

19.03 / Политолог: Правосудию придется заняться ролью Рожковой в схемах Коломойского по выводу денег из “ПриватБанка”

30.06 / Германия вывела войска из Афганистана

31.01 / Россиянин Репилов победил на чемпионате мира по санному спорту

06.08 / Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика