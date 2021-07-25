 

Путин рассказал о требованиях к следователям в «бурную технологическую эпоху»

25.07.2021, 0:34, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником.

В День сотрудника органов следствия Путин поблагодарил следователей за службу. Президент подчеркнул, что сегодня они должны «обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования», так как им приходится «отвечать на вызовы бурной технологической эпохи». В частности, следователи должны «эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности».

Он отметил роль СК, соответствующих подразделений в структуре МВД и ФСБ в борьбе с преступностью и коррупцией. Путин подчеркнул, что следователю необходимы «твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

«Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии», – сказал он, отметив важность самостоятельности следователя в принятии процессуальных решений. 

«Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью», – сообщил глава российского государства.



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