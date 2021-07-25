Мнение: Зачистка?

Центризбирком России исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутых КПРФ.

Пресс-служба ЦИК сообщила: «Павел Грудинин исключен из федерального списка кандидатов, выдвинутых партией КПРФ, на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

Оказывается, политик не предоставил документы, опровергающие заявление его бывшей супруги, что Грудинин продолжает владеть долей в иностранной офшорной компании.

Речь про компанию Bontro, зарегистрированную в Белизе. Эта информация уже всплывала в 2018 году, когда Грудинин баллотировался в президенты России. Но тогда ЦИК не нашел оснований для отмены регистрации Грудинина. И на президентских выборах он набрал 11,77% голосов.

А сегодня та же самая информация далеко не первой свежести, вдруг, стала основанием для исключения Грудинина из списка КПРФ. Фактически в отношении Грудина сработал принцип презумции виновности.

Ситуация изменилась? Отменой регистрации Грудинина Кремль дал четкий сигнал другим кандидатам, имеющим доли в оффшорах, что мандатов им не видать? Или это очень частный локальный случай, касающийся исключительно директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина?

На снимке: Павел Грудинин, фотография отсюда

—