 

На западе Германии ожидают очередное наводнение, жителей готовят к эвакуации

25.07.2021, 0:06, Новости дня
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Утром 25 июля погодные условия могут ухудшиться, жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться, уточнила она. Находящиеся в коммунах Шульд, Инзуль, Дюмпельфельд и городе Бад-Нойенар могут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые доставят их во временное убежище в Ляймерсдорфе, сказано в сообщении.

Осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, но ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системы. 

Немецкая полиция и кризисный штаб призвали отказаться до конца дня от поездок в эпицентр наводнений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц для оказания помощи пострадавшим. Подъездные пути к долине реки Ар и дороги в самом районе наводнения “полностью переполнены”, заявил президиум полиции в Кобленце.

По сведениям “Немецкой волны”, в пробках стоит строительная техника, необходимая для восстановления дорог, мостов и водопроводов, а также транспорт для вывоза мусора. 

Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей на 24-е и 25 июля. Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц сказал, что уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне – Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам. Земельное МВД издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на случай сильных дождей.

Контекст:

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые привели к сильному наводнению. В результате погибло не менее 175 человек.

Мощные ливни в Германии вызвал циклон “Бернд”, сообщила “Немецкая волна”. Из-за стихии около 200 тыс. человек остались без электричества.

Германский союз страховщиков оценил ущерб от наводнения в €4–5 млрд. При этом результаты первоначальной оценки страховщиков пока не включают данные об ущербе в Саксонии и Баварии, где также произошли наводнения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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