 

На сайте Олимпиады пользователям из России вместо карты с Крымом показывают рекламу японских Курил

25.07.2021, 8:28, Разное
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На официальном сайте Олимпиады в Токио пользователи с российскими IP-адресами при попытке посмотреть карту России видят повторяющий рекламный ролик Курильских островов в составе Японии.

Россиянам предлагают посетить курорты Северных территорий и насладиться живописными видами японских островов.

пользователям из России вместо карты с Крымом показывают рекламу японских КурилВ рекламе губернатор Северных территорий Юкуру Йохи приглашает всех желающих отдохнуть на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Курилы называются жемчужной страны восходящего солнца и исконно японскими территориями. Туристам предлагают познакомиться с уникальной островной флорой и фауной. В рекламе также обещают экскурсии по резервациям местных аборигенов западного происхождения. Сообщается, что для посещения островов необходима прививка от коронавируса одной из трех вакцин: Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

В оргкомитете Олимпиады произошедший инцидент назвали недоразумением. Представитель МОК Хатоси Сусими заявил, что технические специалисты пытались решить проблему отображения Крыма на сайте Олимпиады. По словам Сусими, рекламный ролик предназначался для показа лишь гражданами Японии, но почему-то из-за технического сбоя он стал доступен и жителям России. В МОК пообещали исправить ситуацию до конца Олимпиады.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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