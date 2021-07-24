 

Вице-президент АТОР рассказал о возможности слетать в Турцию за 10 тыс. рублей

24.07.2021, 23:40, Новости дня
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Из-за высокой конкуренции на рынке можно купить билеты в Турцию и обратно за 10 тыс. рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин.

«Сейчас в системах бронирования можно найти билеты в Анталью по 10 тыс. рублей туда и обратно даже в разгар сезона. Это говорит о большой конкуренции, наличии лоукост перевозки и чартерной перевозки», – цитирует Ura.ru Горина.

По его словам, сейчас растет география полетов и единственное, что сдерживает объем продаж – это отсутствие чартеров за исключением Турции. В Анталью вылетает не менее 105 рейсов в сутки, добавил он.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.



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