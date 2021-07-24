 

Белоруссия заявила о готовности обойтись без рынков Европы для АПК

24.07.2021, 23:40, Новости дня
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Если Запад усилит санкции, поставки продукции агропромышленного комплекса на европейские рынки переведут на рынки РФ и Китая, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко.

Он заявил, что его страна «безболезненно перейдет на схожие рынки», если «санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки» на Западе. Сейчас основным партнером Белоруссии является Россия, «уклон делается» на Китай. Крупко заверил, что Белоруссия «выдерживает в любых ситуациях, или это пандемия, или политическая турбулентность».

Он пояснил, что «фактически 84% объемов продуктов питания уходят в страны СНГ». «Из них 73% – это Россия, 16% – это третьи страны. То есть фактически второй партнер у нас по пяти месяцам – КНР», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь-1».

За пять месяцев 2021 года реализация продукции на экспорт в Китай выросла на 50%. Белоруссия поставляет в Европу продукты питания на 385 млн долларов в год, на Украину – на 195 млн долларов. Отмечается, что «эти объемы очень схожи с рынком Китая», в связи с чем «предприятия сертифицированы как на европейский рынок, так и на Украину и в Китай».

Напомним, вице-премьер республики Александр Субботин заявлял, что санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай.



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