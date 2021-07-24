Испанские футбольные фанаты назвали украинца Зозулю фашистом и сорвали трансфер

Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, сообщают СМИ.

AS сообщает, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался из-за недовольства болельщиков, пишет «Чемпионат».

Болельщики заявляли, что прибытие в команду Зозули «точно будет ошибкой», потому что он «не патриот», а «фашист», который «публиковал фотографии с нацистской символикой», поддерживал «ультрас и фашистские формирования» на Украине, включая «украинскую нацистскую военизированную группировку».

В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.