Мнение: У Грудинина опять отбирают клубничку

И вот еще: сегодня объявили, что ЦИК – со второй попытки – лишил все-таки Грудинина, знаменитого “клубничного короля” из Подмосковья, регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы. Для Грудинина это фактически означает утрату статуса не столько кандидата, сколько сразу уже члена Государственной думы (как говорили в старину) – поскольку он-то был включен в “федеральную тройку” КПРФ, на втором, кажется, месте после Зюганова, то есть проходил в ГД со свистом и с полной гарантией (вряд ли кто-то способен вообразить, кто коммунисты не прошли бы 5%-ный барьер).

Ну и чтобы не допустить такого огорчения для Владимира Владимировича, на Старой площади спешно придумали найти “хоть что-то” – ну и нашли: якобы у Грудинина какая-то там очередная собственность за границей, а именно – в Белизе. Грудинин все это (как и три года назад в аналогичной ситуации, только на выборах президента РФ) яростно отрицает, достает какие-то бумаги из того же Белиза и доказывает, что это всё “происки бывшей жены”, которая “подпала под влияние Единой России”. Может быть.

Но интереснее про другое: простой вопрос – а почему, собственно, кандидат в депутаты ГД не может владеть чем-то там в Белизе? Что за дурацкий запрет?

Ответ тут, понятно, один – называется “шпиономания”. Мы ж в очередной раз “в кольце врагов”. Дескать, проберется такой иностранный собственник в Думу – а злые империалистические разведки возьмут да наложат лапу на собственность в этом самом Белизе. Типа – ты или давай копай тоннель из Бомбея в Лондон во славу ЦРУ, или отберем у тебя всю белизскую собственность! Выбирай, скотина – что тебе дороже?!

Вроде бы логика железная, феэсбешная. При слове “безопасность Родины” все по привычке замирают и встают во фрунт. Но с другой стороны, если подумать – само основание какое-то слишком узкое. А что – разве вред могут принести только иностранные разведки?!

Вообще-то дело депутата – защищать интересы своих ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Причем – вот в чем фокус! – по классике, депутат защищает интересы своих избирателей не только от иностранных, но и от СОБСТВЕННОГО правительства! Есть ведь такая вещь, как “разделение властей”, которое прописано в том числе и в российской Конституции. В логике разделения властей парламент не работает на исполнительную власть (что нонсенс), а, являясь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ властью, представляет интересы граждан в том числе и против аппетитов чиновников из правительства!

А если у депутата при этом есть собственность не за границей, а в том числе и в пределах свово Отечества? Тогда ведь логика точно такая же: правительство может точно так же наложить на эту собственность лапу, да и предложить несчастному депутату – или ты работаешь на нас, принимаешь антинародные законы, предаешь своих избирателей – или мы у тебя, подлеца, отберем твои заводики-пароходики, и будешь ты нищ и бос!

Другими словами, в логике “запрета иметь что-то в Белизе” должен быть также запрет для кандидатов в депутаты… иметь какую-либо собственность вообще! То есть человек, идущий в парламент, должен быть, по идее, УЖЕ “голым и босым”. Своего рода монахом, который идет “на служение”, только не богу, а Народу. И вот тогда, типа – все будет правильно, и депутат станет недоступен для “Мира”.

Другими словами, всё это “депутатское монашество” – такая фальшивая, неправдоподобная и сусальная чушь, что только руками развести. Неужели все это могут нести всерьез взрослые люди? Вполне можно было бы не заморачиваться ерундой и разрешить всем владеть чем угодно; пусть только укажет в декларации, а там уже люди разберутся – доверяют они “богачу” или не доверяют. Голосование-то на что? Почему все время какие-то посторонние самозванные администраторы (которых никто не выбирал), берутся решать ЗА гражданина, как ему лучше – с Грудининым или без? У вас же все СМИ под контролем; распишите в них, какой Грудинин негодяй со своим Белизом – глядишь, из-за праведного гнева возмущенные граждане всю Компартию прокатят.

А если не верите в свои силы, силы своих СМИ (слишком заврались и потеряли всякий авторитет) – то зачем придумывать дурацкие обоснования вроде этой “зарубежной собственности”? У всей ЕР этой зарубежной собственности – на пару триллионов баксов. О чем мы говорим…

Мда. Достало уже это лицемерие изовравшихся плутов на службе всех разведок. Рассказали бы, что делали школьники из Англии в гостях у Путина в Кремле – и, главное, кто их туда пустил?! Всяко поинтереснее, чем вся эта мышиная возня.