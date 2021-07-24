 

Суд в Кривом Роге отправил под арест мужчину, приковавшего семилетнего мальчика цепью к батарее

24.07.2021, 23:12, Новости дня
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Прикованного к батарее отопления мальчика правоохранители освободили 23 июля. Мальчик сам позвонил на линию 102. Выяснилось, что мужчина приковал его цепью, пытаясь “перевоспитать”, а сам ушел на работу. Взрослого задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

“Сегодня, 24 июля, Дзержинским районным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток”, – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве рассказали, что, помимо незаконного лишения свободы, мужчину подозревают также по ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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