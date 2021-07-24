Голубовская сообщила о попадании в реанимацию украинца, привитого от COVID-19 препаратом Pfizer

“У нас не расследуются, практически не расследуются или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов… Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят – это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов”, – сказала она.

Инфекционист подчеркнула, что побочные эффекты от прививок в Украине есть.

“Я, например, консультировала молодого человека 30 лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы – стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере – рапортовались и вносились в статистику”, – заявила Голубовская.

По ее словам, расследовать такие случаи должна независимая комиссия.

“Это не может делать комиссия только Минздрава, состоящая из подчиненных ему людей. Такого априори быть не может. Это же не делается для того, чтобы подорвать приверженность к вакцинации, как к методу, нет. Наоборот, если люди будут чувствовать, что страна эти вещи отслеживает и если вдруг что-то случается, то государство готово хотя б помочь как-то людям, это поднимет доверие к государственным институциям”, – объяснила Голубовская.

Она подчеркнула, что пока “еще никто не знает отдаленных последствий” вакцинации.

“У нас все силы тратятся только на пропаганду вакцинации (и это правильно), но у людей до конца не будет доверия, пока государство не будет выполнять все свои функции по отношению к людям. Нужно все систематизировать, статистику открыть. Ведь это же представляет собой определенный интерес для научных исследований в дальнейшем. Для такого заболевания полтора года – небольшой срок. Все только изучается”, – считает инфекционист.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 24 июля сделано более 3 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев.

В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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