 

Талибы попросили международной помощи

24.07.2021, 22:46, Новости дня
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Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) просит «все страны мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана, сообщил официальный представитель их политофиса в Катаре Сухейл Шахин.

Он сообщил, что талибы «контролируют все сельские районы» страны. По его словам, «есть потребность в медицинской помощи». В связи с этим талибы призвали «все страны мира» и неправительственные организации «прийти и помочь в борьбе с пандемией».

Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID-19 и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил Шахин, «в комиссии сообщили, что они делают все возможное для информирования населения» о том, как защититься от COVID-19, но «нет необходимых медикаментов и вакцин чтобы справиться с распространяющейся пандемией».

Напомним, представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.



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