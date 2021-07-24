 

Противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах

24.07.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Афинах полиция разогнала митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, сообщают информационные агентства.

На акцию у греческого парламента собрались около 2 тыс. человек. Здание окружил полицейский спецназ в полной экипировке. Демонстранты размахивали греческими флагами и скандировали: «Долой хунту (премьер-министра Греции Кириакоса) Мицотакиса!».

В полицию бросили бутылки с зажигательной смесью, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, был использован водомет. Участники митинга начали разбегаться по соседним улицам, которые также были перекрыты отрядами полиции, передает ТАСС.

Согласно принятой парламентом поправке, вакцинация является обязательной для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / В Украине загруженность коек для больных COVID-19 снизилась до 47,5% – Минздрав

21.06 / Челябинец избил ремнем куривших кальян под его окнами девушек

13.12 / “Укрзалізниця” запустила новый маршрут Киев – Авдеевка

17.03 / В ООН назвали решение Британии увеличить ядерный арсенал угрозой глобальной стабильности

06.11 / Вице-премьер России попал в ДТП. Он госпитализирован

26.02 / Видео: Байден бомбит Сирию

24.08 / Родителям предложили выдать по 10 тыс. на ребенка-школьника

03.10 / Байден проверился на коронавирус

05.05 / Google готовит к выпуску недорогие беспроводные наушники Pixel Buds A

10.06 / Лопес в красном кабриолете засветила бюстгальтер со стразами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика