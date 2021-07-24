Противников принудительной вакцинации разогнали слезоточивым газом в Афинах

В Афинах полиция разогнала митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, сообщают информационные агентства.

На акцию у греческого парламента собрались около 2 тыс. человек. Здание окружил полицейский спецназ в полной экипировке. Демонстранты размахивали греческими флагами и скандировали: «Долой хунту (премьер-министра Греции Кириакоса) Мицотакиса!».

В полицию бросили бутылки с зажигательной смесью, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, был использован водомет. Участники митинга начали разбегаться по соседним улицам, которые также были перекрыты отрядами полиции, передает ТАСС.

Согласно принятой парламентом поправке, вакцинация является обязательной для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения.