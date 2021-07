В ЮАР зафиксировали рекордные морозы, в некоторых регионах выпал снег

“Всего установлено 19 новых рекордов за последние 24 часа. Многие из них являются минимальными температурами”, – отметили метеорологи.

* A total of 19 new records smashed over the last 24 hours. Many of these records are minimum temperatures. pic.twitter.com/H4E99Drt2o

— SA Weather Service (@SAWeatherServic) July 23, 2021

Самую низкую температуру воздуха зафиксировали в городе Кимберли – 9,9 °С ниже нуля. В июле 2000 года в этом городе был установлен предыдущий температурный рекорд. Тогда были морозы до -8,1 °С. Теплее всего было в Кейптауне, там зафиксировали +11,6 °С.

-12 at Letseng Mine this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/vXEvH0hUFy

— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021

В некоторых частях страны выпал снег, особенно это коснулось Капских провинций, написало издание TheSouthAfrican.com.

Snow has started falling in parts of the Northern Cape – including Kimberley amid a severe cold front. The South African Weather Service issued a warning of snow and cold weather over the Western Cape, Northern Cape and Gauteng. #sabcnews

* PICTURES: Edward Maretjies * pic.twitter.com/2SFlpEOmDO

— Reginald (@ReggieReporter) July 22, 2021

