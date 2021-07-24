 

В Харькове скончался раненный на Донбассе украинский военнослужащий

24.07.2021, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она рассказала, что Сивоконь был госпитализирован в реанимацию харьковского госпиталя в тяжелом состоянии.

“На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату [искусственного] дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16.00 вчера он умер”, – объяснила Чаговец.

По ее словам, Сивоконь служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Гордиенко Вооруженных сил Украины.

Львовский волонтер Светлана Сидоренко отметила в Facebook, что у погибшего остались жена и трое детей, один из которых – от первого брака.

https://www.facebook.com/sydorenkosw/posts/1228788400884233

Контекст:

Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Новые iPhone SE будут собирать на индийском заводе

17.12 / Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек

15.05 / МИД отреагировал на сообщения о пропаже вооружения после взрывов в Чехии

21.09 / Глава Тувы вернулся к работе после лечения в Москве

05.04 / Климатолог рассказал, как изменения климата отразятся на Юге России

14.07 / Медработники на переднем крае борьбы с коронавирусом 

04.01 / Соратники Трампа в сенате США готовят бунт против Байдена — но его назначение «неизбежно»

12.07 / На Украине раскрыли «очень качественный» обман Зеленского

15.02 / 18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото

10.09 / ЕС пригрозил Лондону «средствами правовой защиты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика