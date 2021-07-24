В Харькове скончался раненный на Донбассе украинский военнослужащий

Она рассказала, что Сивоконь был госпитализирован в реанимацию харьковского госпиталя в тяжелом состоянии.

“На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату [искусственного] дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16.00 вчера он умер”, – объяснила Чаговец.

По ее словам, Сивоконь служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Гордиенко Вооруженных сил Украины.

Львовский волонтер Светлана Сидоренко отметила в Facebook, что у погибшего остались жена и трое детей, один из которых – от первого брака.

https://www.facebook.com/sydorenkosw/posts/1228788400884233

Контекст:

Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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