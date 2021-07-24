Екатерина Волкова показала своих подросших “кинодетей”: “Как же быстро растут”

Популярная актриса Екатерина Волкова разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, на котором показала фолловерам своих подросших “кинодетей” из сериала “Воронины”. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

В течение десяти лет, с 2009 по 2019 годы, артистка была исполнительницей одной из главных ролей в популярном телесериале “Воронины”. По сценарию её детьми были близнецы, которые начинали съемки в фильме еще малышами. Однако время не стоит на месте, и в личном микроблоге Екатерина Волкова опубликовала фото, на котором она позирует с обоими мальчиками. Как и положено близнецам, расположившиеся по обе стороны “киномамы” юные актеры в кадре одеты в схожие наряды. Вся троица искренне улыбается в объектив фотокамеры. “Мать года, это когда до сих пор путаешь, кто из них Филя, а кто Киря. Как же быстро растут мои кинодети. Мальчишки поделились, что в детстве думали, что я тоже их мама, так как мы много времени проводили на съемочной площадке”, – призналась в аннотации к снимку хозяйка аккаунта. Она также предложила подписчикам оценить, сильно ли изменились дети со времени их участия в телеленте.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что большинство фолловеров испытало немалые сентиментальные чувства при взгляде на любимых артистов, а также некоторое удивление от метаморфоз, произошедших с детьми. Многие же поклонники, в свою очередь, предпочли традиционно похвалить прекрасный внешний вид телезвезды, отметив, что, в отличие от “кинодетей”, Волкова абсолютно не изменилась за прошедшее десятилетие, оставшись очень молодой. За четверть суток публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.