Мнение: Капитализм – это голодные люди и лишняя еда

Капитализм – это голодные люди и лишняя еда

Как известно, капитализм — это безлюдные дома и бездомные люди. А ещё это — голодающие люди и лишняя еда, выброшенные горы продуктов. Так было всегда, но в этом году ситуация в мире особенно обострилась.

«Голод буквально стучится в двери к 41 миллиону человек. Рост этой цифры — трагедия, так как это реальные люди с реальными именами. Я очень обеспокоен», — заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли. По его данным, как минимум 7 млн человек погибли от голода на планете в 2020 году. От голода в мире умирает больше людей, чем от COVID-19. Бисли: «2021 год, вероятно, будет годом сильнейшего гуманитарного кризиса с момента основания ООН 75 лет назад… Голод стучится в дверь десятков стран».

Голод уже наступил в Эфиопии, Южном Судане, Йемене и на Мадагаскаре. Трудности с питанием усиливаются в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия.

Важно подчеркнуть, что в мире производится вполне достаточно продовольствия для того, чтобы накормить всё население планеты — около 4 миллиардов тонн ежегодно. Но четверть этих продуктов выбрасывается. При этом более полутора миллиардов человек не могут себе позволить поесть досыта, а здоровое питание, даже самое дешёвое, не по карману более чем трём миллиардам людей. Причём данная проблема характерна для всех регионов, включая Северную Америку и Европу.

В США — самой богатой стране мира — всё тоже далеко не благополучно. По утверждению телеканала ABC News, без продовольствия остались приблизительно 50 миллионов американцев. Очереди за бесплатной едой к пунктам раздачи иногда растягиваются на мили. Организация Feeding America прогнозирует, что число голодающих в США в ближайшее время увеличится ещё на 35 миллионов человек.

И на этом фоне состояние 10 самых богатых людей мира в «пандемийном» 2020 году выросло на 413 миллиардов долларов. Прирост их богатства за год превышает ооновскую оценку стоимости всей гуманитарной помощи, необходимой для предотвращения недоедания и голода на планете, в 11 раз.

На Украине, согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), недоедают почти 10 миллионов человек. Это худший показатель среди всех стран Европы. Острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек — на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда. Эти люди по меньшей мере вынуждены пропускать приёмы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,7 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускают приёмы пищи, но вынуждены сокращать потребление еды.

В России, по данным ЮНИСЕФ, на грани голода фактически находятся 400 тысяч человек: им приходится ограничивать количество еды или есть нерегулярно. А ещё 9,2 миллиона человек вынуждены заменять нормальные и питательные продукты более дешёвыми и низкокачественными.

Такие дела. А ведь с момента «конца истории», триумфальной победы над мировым коммунизмом, который (якобы) только и порождает голодоморы, прошло уже 30 лет. Почему же победа над голодом ещё дальше для человечества, чем 30 лет назад? Но, само собой, вместо ответа вам будут продолжать усиленно промывать мозги рассказами об ужасах голодоморов, устраивать банкеты и фуршеты в их память…

https://maysuryan.livejournal.com/1423420.html – цинк

—