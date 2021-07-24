Бывшая некрасивая – Личное мнение
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Мой директ взрывается от фотографий Инессы Шевчук «до пластики».
Мало того, что вы мне «личку» ими засрали, так ещё и друзья в мессенджеры шлют с подписью: «Лена, ты с ума сошла? Ты что такое пишешь? Какая она красивая?»
Фото: Соцсети
Вы реально думаете, что я не видела эти фоточки раньше всех вас вместе взятых?
Именно увидев эти фотографии, я подумала: «Молодец, девка!»
Бывшая некрасивая стала красивой.
Откуда она там к столичной «дольче вита» прёт? С Камчатки? Ещё и с такими неказистыми от природы внешними данными смогла, растолкав всех локтями, прорваться к брюликам, машинкам, частным джетам?
Фото: Соцсети
Так, повторю, молодец!
Значит, есть что-то такое в характере, чего у вас нет, и это, поверьте, не пресловутая небрезгливость, как бы вам ни хотелось в неё верить.
Небрезгливых — много. Вы ведь тоже не брезгаете взопревшими в офисах скромными сантиметрами своих оладушков.
Но почему-то именно Инесса запивает фрукты шампанским в частном джете по дороге в Сан-Тропе или Монако, пока вы трясётесь в плацкарте или на кредитной иномаре эконом-класса по дороге на курорты Краснодарского края.
Фото: Соцсети
Девка реально с лицом, мягко говоря, «на любителя» родилась. Из красивого там, пожалуй, был только цвет глаз. Но как-то ведь смогла, не имея при этом ни длинных ног, ни даже более-менее симпатичной мордашки, достичь своих целей.
Фото: Соцсети
За что вы её гнобите? За то, что она достигла целей, которые перед собой поставила?
А что касается её некрасивой подружки Бородиной, то тут вы меня тоже неприятно удивили своими комментариями в духе: «Инесса от природы страшная, а Ксения хорошенькая!»
Ну, какая она хорошенькая? Что там хорошенького? Укажите пальцем. Может, я что-то пропустила?
Фото: Соцсети
Как выглядит тётушка Бородина сейчас, мы не знаем: она без фильтров на связь не выходит.
В те же редкие моменты, когда Ксюндель промахивается с фотошопом или попадает в объектив камер случайных прохожих, она предстаёт перед нами как женщина с короткими ногами, сутулой спиной, плоской задницей и большой головой.
Фото: Соцсети
Не забываем про складки в зоне бикини, в которых можно спрятать не только покойного Шантика, но и его вполне себе живого дрессировщика.
В общем, странные вы люди, конечно: ставшая красивой Инесса у вас — страшная, а прячущаяся за фильтрами большеголовая тётушка Бородина на коротких, вялых ножках — хорошенькая от природы женщина.
Теперь есть что сказать по поводу преображения Инессы? Говорите!
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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