На Украине предложили лишать гражданства за российский паспорт

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства за получение российского паспорта.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О гражданстве Украины» относительно «автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения» российского гражданства, сообщается на сайте украинского парламента.

Документ находится на рассмотрении, его текст пока не обнародован.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому предлагается внести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.