 

В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт»

24.07.2021, 21:52, Новости дня
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В международный аэропорт сирийского Дамаска доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Минобороны России.

«Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», – сказали ТАСС в министерстве.

Отмечается, что партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76, в пути следования были полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов. 

«В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», – сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. 

Также в министерстве сообщили, что доставку вакцины и ПЦР-тестов осуществили в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, было доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. 

Ранее президент Сирии Башар Асад привился вакциной «Спутник V». 

Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».



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