Мнение: Неудобная плоская хреновина

В этот свой глобальный многодневный выезд по российской глубинке я пошел на невиданный эксперимент: после некоторых колебаний все же решился… обзавестись смартфоном! Да-да – свой первый смартфон я купил в июне с.г. До этого я успешно сопротивлялся данной навязанной потребности, искренне не понимая, зачем мне нужен громоздкий телефон с экранчиком, по которому надо водить пальцами (что само по себе крайне неэстетично, бррр!). Мне всегда вполне хватало любимого кнопочного «слешера» фирмы Нокия, который у меня последние 7 лет, маленького, удобного, влезающего в любой карман, про который я даже не знаю, способен он выходить в интернет или нет!

Но тут я попал в группу молодежи от 25 до 45 лет, и они меня уже в первые дни откровенно достали своими постоянными «я напишу тебе в вотсап!», «группами в вотсапе» и прочей подобной лабудой. Собственно, вотсап и решил дело: на моем кнопочном, естественно, в помине не было и не могло быть никакого вацапа (я, честно говоря, до июня даже слабо представлял себе, что это вообще такое). Заставлять всех писать мне смс-ки или ждать, пока я доберусь до стационарного компа – это было бы слишком жестоко.

Ну и делать нечего: мысленно перекосившись, я пошел-таки в магазин и купил там первый попавшийся Самсунг за 10 тыс. рублей. Новое, большое корыто. Освоил этот самый вацап дня за три – и вот уже месяца полтора пользуюсь этим вашим порождением цивилизации (я имею в виду смартфон). Что про него можно сказать? Стал ли я фанатом этого чуда техники?

НЕТ! Искренне надеюсь после возвращения в Москву положить прибор в дальний шкаф и забыть о нем навсегда. Честно говоря, эти ваши смартфоны, в которые залипают ВСЕ – какая-то просто феноменальная мерзость. Если бы не вацап, которым приходится пользоваться по работе…

Что прежде всего поражает в смартфоне – причем это удивление не проходит со временем? Самое главное – что он просто феноменально неудобный. Он неудобен весь, полностью: он громоздкий, его неудобно держать в руке, он тяжелый, по нему неудобно звонить, он скользкий, (так и норовит выскользнуть из руки), экранчик все равно маленький, в кармане его носить тоже неудобно, чертов экран постоянно приходится протирать, он еще и постоянно гаснет…

Я не могу понять одного: кому вообще пришло в голову, что настолько неудобное и громоздкое нечто можно продать людям, если они в своем уме? То был или гениальный маркетолог, или мир действительно сошел с ума!

Конечно, для жуткого корыта постоянно сейчас придумывают всякие «держатели» – но ведь это всё мертвому припарки. Не будешь же таскать с собой еще и держатель (хотя многие «рабы лампы» таки таскают!)

Я за эти 6 недель так и не понял, по большому счету, как им пользоваться. В руке держать – рука затекает, класть на стол – слишком плоско, опирать на что-нибудь – соскальзывает. В приеме сигнала – капризный, сам по себе мобильный интернет – дерьмо для подростков (которые по жизни привыкли страдать), смотреть по нему фильмы (держа его при этом в руке) – чистой воды онанизм. Набирать на нем тексты – слуга покорный, я не вижу никакой особой разницы между набором на смартфоне и набором смс на кнопочном.

В общем, за период эксплуатации я понял, что такое смартфон: это нечто среднее между компом и телефоном, но вобравшее в себя все их ХУДШИЕ черты. Он компа смартфон воспринял громоздкость, от телефона – неудобство визуала и короткий срок работы (постоянно нужна подзарядка). В итоге вырос истинный монстр. Только крайне неприхотливый человек может пользоваться смартфоном без принуждения и даже находить в нем какую-то приятность. Я в конечном итоге все-таки поставил дурацкий вацап на маленький ноутбук и теперь уже снова перестаю понимать – а зачем мне смартфон?

И при этом – им пользуются реально миллиарды. В чем тут дело?! Что заставляет людей страдать? Ведь сама по себе эта плоская и скользкая коробка, которую ни за что не ухватишь, которая любому человеку «не по руке», которая в любой момент может разбиться, но стоит при этом весьма ощутимых денег – это же чистое издевательство над потребителем, разве нет? Ради чего они – ради игр?

ЕДИНСТВЕННАЯ реально полезная штука, которую я нашел в смартфоне – это навигатор. Да, тут ничего не скажу – вещь нужная (хотя я все равно по старинке всё еще пытаюсь спрашивать у людей и даже пользоваться бумажными (!) картами – но уже реже, потому что тут смартфон реально расслабляет). Но если выбирать: навигатор или отказ от неудобной черной коробки – я все-таки выберу отказ.

Пока что нас удерживает вместе одно: в квартирах, куда я попадаю, периодически нет интернета. Приходится включать и терпеть все неудобства пользования, по принципу «лучше хоть что-то, чем ничего». Но это тоже слабость, по большому счету.

В общем – жуть, что тут говорить. Я ожидал, что будет плохо, но что настолько – все-таки нет. А вы спрашиваете, «почему ковид». Если человечество настолько не уважает себя, что пользуется смартфонами – понятно, что из него можно веревки вить. И коммунизм опять так близок, как в 18 году.

UPD. Кстати. Помнится, раньше все жутко боялись, что их подслушивают и отслеживают при помощи их же сотовых телефонов, и самые боязливые норовили при всяком удобном случае телефон свой отключать, а самые умные не только отключали, но и вынимали при этом батарею (так как знали, что сотовый продолжает излучать даже в выключенном состоянии). Однако смартфоны теперь делают, как известно, в принципиально невскрываемом корпусе – то есть вынуть из них батарею просто нельзя. Означает ли это, что смартфон теперь доносит на “хозяина” в режиме нон-стоп, что ни делай?