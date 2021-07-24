 

В Ровенской области девушку госпитализировали с химическими ожогами после окрашивания волос

24.07.2021, 21:24, Новости дня
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В ожоговом отделении Ровенской областной больницы у девушки диагностировали химические ожоги головы III степени. Она утверждает, что это случилось после работы парикмахера.

По словам пострадавшей, специалиста ей посоветовала подруга. Переписку о записи и услугах вели в Instagram. Свои сообщения парикмахер удалила, отметило издание.

“Договорились встретиться у нее дома 24 июня. Мне нанесли краску. Через некоторое время сообщила, что чувствую дискомфорт – сильно печет. Парикмахер сказала, что это нормально при мелировании. Далее стало еще сильнее печь и начала болеть голова. Тогда попросила прервать процедуру, но парикмахер еще докрашивала нижние волосы и только после этого начала смывать краску. При этом она говорила, что ей тоже пекут пальцы. Когда начали сушить и расчесывать, заметила, что выпало много волос. К тому же парикмахер сказала, что на темечке видит покраснение”, – объяснила девушка.

На следующий день после процедуры волосы начали интенсивно выпадать вместе с кожей, родителям девушка ничего не говорила. Мать Анастасии Оксана узнала о результате 28 июня. Вместе они обратились к семейному врачу, который направил их к дерматологу, хирургу и травматологу.

После этого мать Анастасии встретилась с парикмахером. Специалист рассказала, что является самоучкой и красит только родственников. Она просила не обращаться в полицию и заверила, что будет поддерживать финансово во время лечения. 29 июня Анастасию Котик положили в областную больницу на две недели. Чеки с покупки лекарств она пересылала парикмахеру.

“Но мне уже не отписывали и на звонки не отвечали. 5 июля мама приехала снова к ней, чтобы поговорить. Но девушка опровергла факт мелирования, отказалась от своих слов и сказала, что платить не будет”, – рассказала потерпевшая.

Анастасия 6 июля решила написать заявление в полицию по поводу нанесения телесных повреждений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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