 

“Продавал пропаганду и форму российских солдат”. Ткаченко объяснил ввод санкций против сервиса Wildberries

24.07.2021, 21:24, Новости дня
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“Ретейл из РФ, который в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries”, – отметил министр.

Ткаченко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за введение санкций против Wildberries и уточнил, что это была инициатива Минкультуры.

“Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине. Минкультуры будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы (аудио- и видеоконтент, к контролю и распространению которых не причастны поставщики услуг. – “ГОРДОН”)”, – предупредил Ткаченко.

Контекст:

Зеленский 23 июля своим указом ввел в действие решение СНБО от 16 июля о применении санкций против физических и юридических лиц. Под санкции попало российское ООО Wildberries. Ограничения коснутся и подразделений сервиса в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Сервис Wildberries попал в скандал, запустив 21 сентября в Украине продажи своих товаров, среди которых оказались футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также с символикой страны-оккупанта. Уже 22 сентября товары по запросам “Путин”, “СССР” и “Сталин” на сайте Wildberries не предлагались.

На следующий день, 23 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил с инициативой ограничить работу онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

В связи с российской агрессией на Донбассе и оккупацией Крыма Украина ограничила доступ на свою территорию продукции, которая пропагандирует страну-оккупанта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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