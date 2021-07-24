Ученые рассказали о большой пользе для организма гранатового сока

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния на человеческий организм употребления гранатового сока. Результаты аналитической работы исследователей продемонстрировали большую пользу напитка для динамики развития здоровья человека.

Как отметили ученые, одним из главных факторов позитивного влияния гранатового сока на человеческий организм является содержание в данном продукте таких важных химических элементов, как калий, кальций, магний, железо, фосфор, цинк и натрий. Не меньшее значение в борьбе с широким спектром заболеваний имеют и содержащиеся в напитке антиоксиданты и витамины К и С, а также компоненты в виде фолиевой кислоты, тиамина, рибофлавина и ниацина. Например, как показало исследование специалистов, представляющих Университет Халлима (Южная Корея), употребление гранатового сока улучшает регенерацию здоровых клеток кожи и противостоит проявлениям гиперпигментации, оказывая таким образом омолаживающий эффект и замедляя процесс старения. С другой стороны, по словам американских исследователей из Кейсовского университета, включение в пищевой рацион сока из граната способствует облегчению симптомов воспаления костей, артрита и остеопороза. Такое действие продукта обусловлено его действием в качестве ингибитора ферментов, которые провоцируют разрушения суставных хрящей.

Очень благотворно влияет гранатовый сок и на сердечно-сосудистую систему. В частности, как заявляют исследователи из Италии, наличие полифенолов в напитке является предпосылкой для ингибирования слипания тромбоцитов, образующих закупоривающих сосуды тромбы. Кроме того, целебный сок обеспечивает защиту от пролиферации тромбоксана, нормализуя процесс свертывания крови и предотвращая сужение кровеносных сосудов.

Источник: profile.ru