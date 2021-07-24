Мнение: Письмо: “Входит в комнату половая конституция”

Еще одно, типичное, с пятницы на субботу.

Для самостоятельного разбора.

dariavladi

Здравствуйте Эволюция!

Меня зовут , Дарья ! Я как и большинство достаточно давно читаю ваш блог.

Я замужем достаточно длительное время 8 лет. У нас двое детей 3 – 8 лет. Мы начали отношения в большой любви , когда все вокруг были против, это работала на наше сплочение. В период идеального затишья М. Сказал , что хочет ребёнка и давай попробуем. Проба получилась сразу же. Но по факту я осознавала, что это рано и мое решение было импульсивным. Так вышло, что пока в нашей квартире делали ремонт, пережали к моим. Мои родители ( точнее Мама) в начале пыталась оказывать влияние на нас , навязывала так скажем свой семейный опыт! В то всем я была под ее влиянием и фразы « а что это он пошёл гулять , а ты дома одна с свленькимвв» « вот папа твой всегда приходил и отдавал все деньги , а у вас не понятно что».

Все это прекрасно развило во мне качества женщины пилы, нытика, тянуть щипцы , вечные обвинения , я одна и ребёнок на мне , а ты целый день где то ходишь – эта обида изолировала секс в наших отношениях и сообтветственно ему встретилась родная противоположность меня и он «влюбился» это был сложной год наших отношений , когда я была в декрете с первым ребёнком двух лет , полностью зависевшая от « привет, купи памперсы». Но эта ситуация сделала новых нас. Не смотря на то , что я была настроена на развод ( крутя в голове сад , работа) мы прожили неделю раздельно – и за эту неделю я не меняла своего мнения так как по законам классических пар жертвой была я , а он должен был ползать и умолять простить ! Но он этого не делал, приезжал к ребёнку смотрел на меня пустыми глазами и уходил. Однажды он мне бросил фразу уходя «почему ты меня так легко вычеркнула ? Да я поступил неверно , но ты тоже …. И тут я поняла , что все время просила , просила и не поддерживала , отказывалась от секса « ну ты же не погулял с нами» и не проявляла ни малейшей заботы о человеке. Поговорив решением было попробовать ещё раз.

К тому моменту ребёнок ушёл в сад , я на работу и надо сказать наши отношения дошли до стадии хотим ещё детей. В сексуальном плане я была более активна , чем раньше , для него я чувствовала , что это мало …. Он хочет чаще больше , по – другому . Ещё с кем то. Для меня это было как переступишь через некий барьер …. Но было слишком любопытно. Мы попробовали разные вариации всего , мы пробовали с парой , мы пробовали девушкой , с парнем …. И дошли до стадии, что можно говорить все о своих желаниях они будут приняты! Отмечу очень важный момент. Все эти партнеры не для того , что бы могли «законно переспать с другим человеком», у нас это выходит в слияние троих , но для нас. Между нами нет принуждения , как в других парах, что мы наблюдали.

И вот…… входит в комнату половая конституция. Для насыщения и воплощения желаний, которые я формирую в процессе . хватает этого раз в месЯц , раз в два. Мужу хочется чаще «хотябы раз в месяц» Его это расслабляет, он воплощает накопившиеся фантазии. И если бы он реагировал на мой отказ спокойно , нет это начинаются обиды …которые я сверху шлифую обидными фразочками и пытаюсь свести к тому, что он не прав. В эти моменты у меня начинается взрыв мозга , мне это нравится , но блин я сегодня не хочу , не хочу ни с кем знакомиться , флиртовать. А его обида выглядит как доминирование и напрочь отбивает желание. Мне сложно объяснить , что мне что-то в сексе не подходит. Например мне совершенно никакого удовольствия не доставляет Ас , когда мы вдвоём , я испытываю дискомфорт после , и в целом , но в рамках мжм мне это нравится. И когда я говорю , что «не хочу сегодня» М. Воспринимает это как отторжение мною его желаний. Мы ругаемся , миримся , и через некоторое время все опять повторяется.

Как мне выставить некие рамки в этом этой вседозволенной ситуации? Не хочу доводить до «лучше согласиться «но избежать конфликт».