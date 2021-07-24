 

Мнение: Неизвестный Калашников

24.07.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступление военного историка Алексея Исаева на фестивале "Цифровая история" с рассказом о малоизвестных страницах биографии знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

И еще на тему Великой Отечественной Войны.

1. Киевская оборонительная – https://kiev1941.mil.ru/ Большая порция документов от МО РФ посвященных обороне Киева 1941-го года, которая с одной стороны завершилась Киевским котлом, а с другой стороны, сыграла роковую для Германии роль (с точки зрения немецких стратегов), так как поворот Гудериана на юг для создания Киевского котла, привел к задержке наступления на Москву, что привело к фактическому срыву плана "Барбаросса" и последующему поражению вермахта под Москвой.


Что примечательно, что по советским документом дано всего 452 000 попавших в окружение. Что не помешало возникновению мифа о 660 тыс. окруженных, который долгое время гулял по страницам работ на тему ВОВ. Сейчас даже в насквозь ангажированной Википедии скромно пишут "около 500 тыс. человек общих потерь за всю Киевскую оборонительную операцию)
Что конечно не отменяет тяжелейших потерь в личном составе и мат.части и оперативных последствий для юго-западного направления, которые привели к прорыву немцев на Донбасс и к Ростову.

2. Во Львове снесли "Родину-Мать" – https://korrespondent.net/city/lvov/4380065-vo-lvove-snesly-rodynu-mat-y-krasnoarmeitsa Сразу вспомнились мудаки, которые рассказывали про то, какой Львов прекрасный город.

3. О восстановлении памятников снесённых при декоммунизации в Польше- https://www.belta.by/regions/view/reportazh-kak-uspeshnaja-biznes-ledi-iz-bresta-razryvaet-shablony-i-sohranjaet-pamjat-o-gerojah-vojny-436121-2021/ О том, как гражданка из Бреста занимается восстановление памятников советским солдатам, которые сносят в Польше.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / В финале танкового биатлона азербайджанцы промахнулись по мишени и попали по армянам

02.09 / Названа опасность появления красных родинок на теле

02.03 / Петр Порошенко назвал поставленную на Украину вакцину AstraZeneca непечатным словом

19.07 / Мнение: О “философе” Михаиле Веллере

29.09 / Загадочные подводные цивилизации

14.12 / Названы три вредных свойства салата оливье

14.06 / Мнение: Брифинг МИД Белоруссии с участием Протасевича

08.09 / Мнение: Стремительным домкратом

05.03 / Хилария Болдуин впервые прокомментировала рождение шестого ребенка: “Болдуины очень хотели сестренку”

12.10 / “О чем-то глубоком”: Сальма Хайек заворожила подписчиков снимком в купальнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика