Мнение: Неизвестный Калашников

Выступление военного историка Алексея Исаева на фестивале "Цифровая история" с рассказом о малоизвестных страницах биографии знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

И еще на тему Великой Отечественной Войны.

1. Киевская оборонительная – https://kiev1941.mil.ru/ Большая порция документов от МО РФ посвященных обороне Киева 1941-го года, которая с одной стороны завершилась Киевским котлом, а с другой стороны, сыграла роковую для Германии роль (с точки зрения немецких стратегов), так как поворот Гудериана на юг для создания Киевского котла, привел к задержке наступления на Москву, что привело к фактическому срыву плана "Барбаросса" и последующему поражению вермахта под Москвой.



Что примечательно, что по советским документом дано всего 452 000 попавших в окружение. Что не помешало возникновению мифа о 660 тыс. окруженных, который долгое время гулял по страницам работ на тему ВОВ. Сейчас даже в насквозь ангажированной Википедии скромно пишут "около 500 тыс. человек общих потерь за всю Киевскую оборонительную операцию)

Что конечно не отменяет тяжелейших потерь в личном составе и мат.части и оперативных последствий для юго-западного направления, которые привели к прорыву немцев на Донбасс и к Ростову.

2. Во Львове снесли "Родину-Мать" – https://korrespondent.net/city/lvov/4380065-vo-lvove-snesly-rodynu-mat-y-krasnoarmeitsa Сразу вспомнились мудаки, которые рассказывали про то, какой Львов прекрасный город.

3. О восстановлении памятников снесённых при декоммунизации в Польше- https://www.belta.by/regions/view/reportazh-kak-uspeshnaja-biznes-ledi-iz-bresta-razryvaet-shablony-i-sohranjaet-pamjat-o-gerojah-vojny-436121-2021/ О том, как гражданка из Бреста занимается восстановление памятников советским солдатам, которые сносят в Польше.

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