Мнение: Рост заболеваемости ковидом, налог на белую смерть и победа над Альцгеймером

1. В комментариях скептики указывают на резкий рост заболеваемости ковидом в западных странах и Израиле, несмотря на то, что эти государства провакцинировались на 50% и более. Мол, не работают ваши вакцины так, как ожидалось.

Им возражают, указывая, что главная цель – не снизить до нуля заболеваемость вот прямо сейчас и навсегда (это невозможно), а добиться прекращения массовых смертей и тяжёлых побочек от коронавируса. В итоге выработать к коллективный иммунитет, при котором ковид передаётся медленно и не оказывает разрушительного эффекта на здоровье. Похоже, эти цели в провакцинированных странах успешно достигаются – несмотря на всплеск заболеваемости, мы не видим там всплеска смертности:

https://yandex.ru/covid19/stat#world

Почему же вообще, несмотря на массовую вакцинацию, в привитых государствах «внезапно» подскочил показатель новых случаев ковида?

Во-первых, после предыдущего резкого снижения заболеваемости там частично или полностью сняли антиковидные ограничения. Это лишний раз говорит о том, что карантины, локдауны, закрытие границ и масочный режим таки работают.

Во-вторых, с начала вакцинации на Западе прошло уже заметно более полугода – рекомендуемый срок для того, чтобы поставить себе повторную прививку. Действие вакцин на разных людей разное: у кого-то антитела держатся дольше, у кого-то гораздо меньше. Людей в западных странах успешно сагитировали либо принудили к вакцинации, однако теперь там стоит задача ревакцинации.

В-третьих, на планете распространились новые штаммы ковида, от которых существующие вакцины хоть и защищают, но не так надёжно, как от предыдущих версий. Штаммы, в том числе опасные, будут появляться до тех пор, пока число носителей, в которых вирус размножается и мутирует, не будет снижено до минимума (при этом в организмах носителей вирус должен по большей части подавляться иммунитетом). Этого не произойдёт, пока население планеты не провакцинируется или не переболеет.

2. Британцы решили обложить налогом все разновидности белой смерти — как шутят медработники, кроме врачей:

https://lenta.ru/news/2021/07/15/solt/

Великобритания первой в мире введет налог на продажу сахара и соли, поскольку плохое питание негативно сказывается на экономике и здоровье людей, пишет Bloomberg.

Налог предусматривает взимание трех фунтов стерлингов (4,16 доллара) за килограмм сахара и шесть фунтов (8,32 доллара) за килограмм соли, продаваемых оптом. Это позволит привлечь в казну от 2,9 до 3,4 миллиарда фунтов в год (до 4,7 миллиарда долларов). Часть вырученных средств пойдет на расширение программы по бесплатному школьному питанию, говорится в Национальной продовольственной стратегии.

В документе не рекомендуется вводить налог на мясо, но содержится призыв принять меры по сокращению его потребления на 30 процентов в течение следующего десятилетия.

Великобритания сталкивается с целым рядом продовольственных проблем — от ожирения населения до проблем с обеспечением продуктами детей из бедных слоев населения. Страна уже ввела налог на сахар в безалкогольных напитках. Высокий уровень ожирения является одним из основных факторов высокого уровня смертности в Великобритании, отмечают эксперты.

Впрочем, злые языки поговаривают, что дело не только в заботе о здоровье подданных королевы. Из-за Брекзита и ковида Британия пережила худший за 300 лет экономический кризис, и до сих пор из него полностью не вышла.

Но ведь казну пополнять как-то надо! А сейчас всё-таки не XVII век: сахарные и соляные бунты вряд ли сотрясут незадачливое королевство (вот если бы, скажем, в Британии ввели высокие налоги на футбол или Порнхаб, тогда другое дело).

3. Пишут, что российские учёные победили Альцгеймера. Очень хочется верить, но пока что я настроен скептически. Опыт показывает, что у нас тут с большой долей вероятности классика жанра: учёный изнасиловал журналиста. Было бы здорово узнать мнение уважаемого dr-eburg:



https://lenta.ru/news/2021/07/19/alzheimer/

В России победили болезнь Альцгеймера: ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) открыли способ остановить развитие этого недуга. Они синтезировали химические соединения, способные прекратить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других патологиях головного мозга, пишет журнал European Journal of Medicinal Chemistry.

Ученым из УрФУ удалось получить новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов, которые запускают внутриклеточные процессы борьбы с избытком амилоидных структур. Именно эти элементы накапливаются в мозге человека со временем и провоцируют развитие «старческих» болезней.