Мнение: Яндекс.Цензор и Вадим Ольшевский
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Что-то давненько у меня тут не было рассказов моего любимого математика из Америки Вадима Ольшевского, – спохватился я. И решил это упущение тут же исправить. Тем более, что Вадим тут (оставаясь в Америке, в своем университете) не на шутку увлекся Яндекс.Дзен, пытается там публиковаться и ведет с ним нескончаемую войну (это мой второй знакомый профессор, воюющий с Дзеном; первый, как вы помните, профессор психологии из МГУ Александр Шмелев). Обоих профессоров Дзен, понятно, кидает одной левой; банит, цензурирует, не показывает – и они разве что огрызаются на него в своих фейсбуках. Однако у Ольшевского получается смешнее.
Вот его последний рассказ-зарисовка:
“ЯНДЕКС.ДЗЕН ПОДКЛЮЧИЛ МЕНЯ К БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЮ СВОЕГО НОВОГО РЕДАКТОРА. Стоящая пояхрень, доложу я вам. ЯНДЕКС.ЦЕНЗОР называется. Ты пишешь рассказ, а этот редактор тебе в режиме реального времени подсказывает, что эта фраза не пройдет. Класс!
Я сразу подсел к компьютеру и затарабанил по клавишам.
Знаете, – начал я, – Этот противный Алябьев только что послал меня в жопу. Я обиделся.
Яндекс.Цензор издал мягкий, приятный звук гонга. Слово «жопа» на экране стало красным и начало мигать.
– Не хотите ли заменить «жопу» на «мягкое место»? – приятным женским голосом спросил меня Яндекс.Цензор. – Или на «место пониже спины»?
– Нельзя, – объяснил я ему. – Я же там, в рассказе, обижаюсь на этого козла Алябьева. А на мягкое место я бы не обиделся.
Я стер пресловутую жопу и взамен напечатал задницу.
– Видишь, – сказал я Яндекс.Цензору с упреком. – Я бы в реале и на задницу не очень обиделся. Все же задница не жопа. Видишь? Я из-за тебя иду на искажение своего образа в глазах читателя. Они теперь будут думать, что я слабонервный и изнеженный. А все из-за тебя!
– Задницу мы тоже не пропускаем, – проинформировал меня приятный женский голос. Очень приятный.
– У тебя очень приятный голос, – напечатал я. – У меня уже возникают к тебе чувства.
Вновь раздался голос гонга.
– Откровенный контент, – сказал мне Яндекс.Цензор.
Я все стер и вернулся к жопе.
– Пердак? – напечатал я.
– Нельзя, – ответил Яндекс.Цензор.
– Седалище?
– Нельзя.
– Гузно?
– Нельзя.
– Жолипец?
– Нельзя
– Тухес?
– Нельзя.
– Что, даже тухес нельзя? – удивился я. А чем тухес виноват? Это же по-еврейски.
– Тухес еще хуже, – объяснил Яндекс.Цензор. – С одной стороны, ненормативная лексика, а с другой – разжигание межнациональной вражды.
– Почему межнациональной? – возразил я. – Мы с Алябьевым оба евреи. Это он маскируется фамилией. Так что никакая вражда не межнациональная. А как раз очень даже внутринациональная.
– Даже если два человека одной национальности ругаются, – объяснил мне Яндекс.Цензор, – то другие национальности стоят рядом и слушают. Так что даже если ругань и внутринациональная, но вражду она разжигает межнациональную.
Я не нашелся что возразить. Логика!
– Вот если бы ты был девушкой, – задумчиво сказал мне Яндекс.Цензор, – можно было бы употребить слово «булки». Оно приемлемо.
– А зачем тебе именно жопа? – спросил мня Яндекс.Цензор. – Токсично как-то. Пусть Алябьев тебя пошлет куда-нибудь, скажем, за мороженным.
– Допустим, – согласился я и напечатал:
Сегодня Алябьев послал меня за мороженным.
– А ты обрадовался, – подсказал Яндекс.Цензор.
– А я обрадовался, – дописал я.
– Видишь? – спросил меня Яндекс.Цензор. – Намного лучше!”
Это настолько бредово, что даже великолепно!
Источник: Размышления вольного социолога
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