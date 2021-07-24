Мнение: Яндекс.Цензор и Вадим Ольшевский

Что-то давненько у меня тут не было рассказов моего любимого математика из Америки Вадима Ольшевского, – спохватился я. И решил это упущение тут же исправить. Тем более, что Вадим тут (оставаясь в Америке, в своем университете) не на шутку увлекся Яндекс.Дзен, пытается там публиковаться и ведет с ним нескончаемую войну (это мой второй знакомый профессор, воюющий с Дзеном; первый, как вы помните, профессор психологии из МГУ Александр Шмелев). Обоих профессоров Дзен, понятно, кидает одной левой; банит, цензурирует, не показывает – и они разве что огрызаются на него в своих фейсбуках. Однако у Ольшевского получается смешнее.

Вот его последний рассказ-зарисовка:

“ЯНДЕКС.ДЗЕН ПОДКЛЮЧИЛ МЕНЯ К БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЮ СВОЕГО НОВОГО РЕДАКТОРА. Стоящая пояхрень, доложу я вам. ЯНДЕКС.ЦЕНЗОР называется. Ты пишешь рассказ, а этот редактор тебе в режиме реального времени подсказывает, что эта фраза не пройдет. Класс!

Я сразу подсел к компьютеру и затарабанил по клавишам.

Знаете, – начал я, – Этот противный Алябьев только что послал меня в жопу. Я обиделся.

Яндекс.Цензор издал мягкий, приятный звук гонга. Слово «жопа» на экране стало красным и начало мигать.

– Не хотите ли заменить «жопу» на «мягкое место»? – приятным женским голосом спросил меня Яндекс.Цензор. – Или на «место пониже спины»?

– Нельзя, – объяснил я ему. – Я же там, в рассказе, обижаюсь на этого козла Алябьева. А на мягкое место я бы не обиделся.

Я стер пресловутую жопу и взамен напечатал задницу.

– Видишь, – сказал я Яндекс.Цензору с упреком. – Я бы в реале и на задницу не очень обиделся. Все же задница не жопа. Видишь? Я из-за тебя иду на искажение своего образа в глазах читателя. Они теперь будут думать, что я слабонервный и изнеженный. А все из-за тебя!

– Задницу мы тоже не пропускаем, – проинформировал меня приятный женский голос. Очень приятный.

– У тебя очень приятный голос, – напечатал я. – У меня уже возникают к тебе чувства.

Вновь раздался голос гонга.

– Откровенный контент, – сказал мне Яндекс.Цензор.

Я все стер и вернулся к жопе.

– Пердак? – напечатал я.

– Нельзя, – ответил Яндекс.Цензор.

– Седалище?

– Нельзя.

– Гузно?

– Нельзя.

– Жолипец?

– Нельзя

– Тухес?

– Нельзя.

– Что, даже тухес нельзя? – удивился я. А чем тухес виноват? Это же по-еврейски.

– Тухес еще хуже, – объяснил Яндекс.Цензор. – С одной стороны, ненормативная лексика, а с другой – разжигание межнациональной вражды.

– Почему межнациональной? – возразил я. – Мы с Алябьевым оба евреи. Это он маскируется фамилией. Так что никакая вражда не межнациональная. А как раз очень даже внутринациональная.

– Даже если два человека одной национальности ругаются, – объяснил мне Яндекс.Цензор, – то другие национальности стоят рядом и слушают. Так что даже если ругань и внутринациональная, но вражду она разжигает межнациональную.

Я не нашелся что возразить. Логика!

– Вот если бы ты был девушкой, – задумчиво сказал мне Яндекс.Цензор, – можно было бы употребить слово «булки». Оно приемлемо.

– А зачем тебе именно жопа? – спросил мня Яндекс.Цензор. – Токсично как-то. Пусть Алябьев тебя пошлет куда-нибудь, скажем, за мороженным.

– Допустим, – согласился я и напечатал:

Сегодня Алябьев послал меня за мороженным.

– А ты обрадовался, – подсказал Яндекс.Цензор.

– А я обрадовался, – дописал я.

– Видишь? – спросил меня Яндекс.Цензор. – Намного лучше!”

Это настолько бредово, что даже великолепно!