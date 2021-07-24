 

На Олимпиаде в Токио у голландского спортсмена выявили COVID-19 после соревнований

24.07.2021, 20:30, Новости дня
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У голландского гребца Финна Флорина подтвердили диагноз COVID-19 после участия в соревнованиях одиночек.

21-летний спортсмен финишировал четвертым 23 июля, этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал. Сегодня Флорин должен был участвовать в утешительной гонке с шансом пройти квалификацию. Но спортсмен ушел на карантин и больше не будет участвовать в Олимпийских играх.

Перед положительным тестом спортсмен проживал один в комнате в олимпийской деревне.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они завершатся 8 августа и пройдут преимущественно без зрителей.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля.

Чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре отстранили от участия в Олимпийских играх из-за выявленной у нее коронавирусной инфекции. Она стала первой отстраненной спортсменкой.

По состоянию на 23 июля среди участников Олимпиады в Токио, персонала и журналистов подтвердили 123 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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