Ученые рассказали о «высоте» гор на нейтронных звездах

Последние моделирования, проведенные учеными, показывают, что даже на нейтронных звездах могут быть горы. Однако их высота в буквальном смысле насмешит любого малосведущего в астрономии человека.

Оказывается, эти горы могут подниматься над «нулевым» уровнем всего-то на один миллиметр! И это – максимум. На самом деле, высота большинства «гор» составляет десятые или даже сотые доли миллиметра.

Нейтронные звезды – это очень маленькие тела с огромной энергией и невероятно сильным магнитным полем, говорят ученые. Звезда равная по массе с Солнцем, может иметь диаметр в десять километров. Соответственно, там огромная плотность материи, и горы просто не могут подняться выше самых символических значений.