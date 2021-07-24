 

Ученые рассказали о «высоте» гор на нейтронных звездах

24.07.2021, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последние моделирования, проведенные учеными, показывают, что даже на нейтронных звездах могут быть горы. Однако их высота в буквальном смысле насмешит любого малосведущего в астрономии человека.

Оказывается, эти горы могут подниматься над «нулевым» уровнем всего-то на один миллиметр! И это – максимум. На самом деле, высота большинства «гор» составляет десятые или даже сотые доли миллиметра.

Нейтронные звезды – это очень маленькие тела с огромной энергией и невероятно сильным магнитным полем, говорят ученые. Звезда равная по массе с Солнцем, может иметь диаметр в десять километров. Соответственно, там огромная плотность материи, и горы просто не могут подняться выше самых символических значений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Украинцы выступили за свободное использование русского языка

30.07 / Россия проводит масштабные морские учения в аннексированном Крыму

10.07 / Мишустин поручил проработать продление трассы Москва – Казань до Екатеринбурга

20.11 / Политика: Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

16.10 / Беспрецедентное число случаев коронавируса выявили за сутки во Франции

02.10 / Школы ДНР ушли на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

05.04 / Под Рязанью три человека погибли в ДТП с грузовиком

05.07 / СМИ: Британия откажет Huawei в участии в создании сетей 5G

10.07 / В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

29.07 / Онищенко рекомендовал не ездить в Турцию после открытия границ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика