Профессор Никитин объяснил исчезновение сезонного гриппа и влияние простуды на COVID-19

Российский ученый Николай Никитин недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о причинах снижения зарегистрированных случаев сезонного гриппа. Также медик объяснил нюансы совместного действия на человека COVID-19 и обычной простуды.

Поводом для беседы со специалистом-биологом, представляющим кафедру вирусологии МГУ, стал довольно неожиданный многими факт: в настоящее время медицинским персоналом все реже регистрируются инциденты заболевания населением такой распространенной прежде болезнью, как сезонный грипп. В частности, статистика фиксирует динамику заболеваемости данным недугом на уровне всего нескольких случаев за неделю. Со своей стороны, комментируя такую неоднозначную ситуацию, профессор Никитин признался, что мировая медицина пока не может определенно объяснить её, однако у медиков все же имеется вполне жизнеспособная версия происходящего.

Дело в том, что в первые месяцы прошедшего года, когда пандемия коронавируса только набирала обороты, симптоматика COVID-19 еще не была изучена и описана медиками очень подробно, поэтому в целом ряде случаев проявление, например, повышенной температуры, слабости, насморка или кашля попросту списывалось на сезонный грипп, с соответствующим диагностированием у пациентов именно этого заболевания. “Спустя время исследователи и медики поняли, что одно заболевание не исключает другого, а пациент может быть инфицирован сразу несколькими вирусами. Иммунитет человека борется с одним вирусом, но тем самым защищается и от других, тем более, что это респираторные инфекции, попадающие через верхние дыхательные пути”, – добавил эксперт.

Еще более интересным, по мнению профессора, является механизм взаимодействия в человеке коронавируса и риновирусной инфекции (простуды). Как показали исследования ученых, при “совместном” заражении человеком риновирусной инфекцией и SARS-CoV-2, вне зависимости от очередности, гиперопасный коронавирус имеет склонность к быстрому подавлению и последующему прекращению своего уничтожительного действия. “Ученые сделали вывод, что риновирусная инфекция имеет преобладающий эффект с точки зрения иммунологии, а COVID-19 в такой двойной системе выживать не может. Если человек заболеет параллельно с COVID-19 еще и простудой, то велика вероятность, что болезнь протечет легко либо бессимптомно”, – подытожил Николай Никитин.

Источник: vkirove.ru