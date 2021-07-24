Мнение: Письмо: “Сын полковника со всеми вытекающими”

Поднаскучили мне бездарно выдуманные письма.

Но давайте все-таки на их примере будем учиться отличать вранье.

С бездарных проще всего начинать, в них вранье неприкрытое.

Вот здесь ищите все противоречия. Лучше сначала крупные, а потом мелкие.

А то вы иногда к мелочам придираетесь, а главного абсурда не видите.

storydust

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу разбора своего письма.

Мне 36 лет, не женат и не был, своего жилья нет, занимаюсь спортом, работаю в творческой сфере. Прошлый год был тяжелым, сейчас финансово лучше, чем до кризиса. М – 26 лет, маркетолог, симпатичная, доход сейчас в 2-3 раза ниже моего.

С М мы периодически виделись в общей компании, у нее очень красивая широкая улыбка и большие глаза, очень живая и искренняя – вся вспыхивает, когда ей весело! Мне хотелось узнать ее ближе, но интереса с ее стороны не видел, так что особо о ней не думал. Однажды были на вечеринке с общими друзьями, вокруг нее много парней, я тоже общался, но поглядывал на нее, она улыбалась, а я несколько раз подходил, то коктейль поднесу, когда у нее закончится, то зажигалку, когда сигарету брала. Молча приносил и уходил.

А через час она мне сказала – давай я возле тебя постою, ты какой-то спокойный, будешь моим спокойствием?

Через день позвала погулять, в тот вечер мы переспали. На следующий день встретились на фестивале, там было много ее знакомых я подошел обняться, а она улыбнулась, при всех поцеловала меня в губы и весь вечер гуляли за руку. Мне эта простота понравилась.

У меня был тогда трудный период, во время пандемии исчезли все заработки, я был без денег, грустил по бывшей и пил антидепрессанты. Вместе с тем каждый день почти тренировался дома, работал на перспективу, искал выход из финансовой ямы.

Она ассоциировалась у меня с кошкой, которая пришла в понравившееся место, ночевала у меня каждый вечер, я был ей рад.

Правда все довольно быстро развивалось как для меня, симпатия не была большой, у нас не было много общих тем, но М была такой простой и веселой, мы много шутили и я тогда подумал, что мне повезло, что молодая симпатичная девушка готова быть со мной в эту карантинную осень, когда я вообще не в форме. Решил перестать грустить по бывшей и стать хорошим парнем для М, а параллельно продолжал работать над финансами.

Она приходила с работы очень поздно и могла до полуночи сидеть за своими проектами. Я ждал ее с ужинами, люблю готовить. Было много секса.

Для нее это были первые отношения серьезные, перед этим училась и работала с утра до ночи, мне конечно не очень нравился ее график, но я не доставал ее с этим и где-то через месяц она сама стала приходить домой раньше, чтоб побыть вместе, начала готовить и наводить дома уют

Я возил ее на мотоцикле в горы, познакомил с родителями и друзьями, с нужными по ее профессии людьми, она сделала классный подарок на день рождения, потом принесла домой свечей и всяких нужных штук. В целом классно проводили время и никто никому не выносил мозг.

Была одна проблема – она была неряшлива, могла ходить в одной и той же одежде, не обращала внимания на пятна, иногда будто вообще забывала на себя посмотреть в зеркало. А я сын полковника, со всеми вытекающими в виде душа в пару раз в день и чистоты. Да и бывшие у меня всегда были ухоженными.

Но тогда я подумал, что это решаемо – одежду можно постирать, а будет больше денег – поведу ее на шоппинг.

Я не знал, как поговорить на эту деликатную тему гигиены и решил начать с примеров – каждый второй день делал стирку, брал ее вещи, звал вместе в душ, дурачились, намыливал ее, занимались сексом. Потом поговорил прямо, сказал что она очень нравится, но для меня очень важна чистота и гигиена, личная и дома, что мне б хотелось видеть свою девушку в чистой одежде и вкусно пахнущую.

Она сказала ок тогда, не обиделась, но ситуация полностью не решилась, М то была очень классной, то могла прийти ко мне непонятно в чем и где-то через 4 месяца был первый конфликт.

Мы должны были идти на встречу с друзьями, она хотела надеть пальто, на котором были заметные пятна, к тому времени накопилось уже во мне раздражение и я сказал, что не пойду с ней в этой одежде, что я стесняюсь такого перед другими мужчинами и мне неприятно ее видеть в такой одежде и вообще сколько можно это повторять.

Она обижалась пару дней но потом мы помирились.

Вместе с тем ей хотелось ходить на вечеринки, а мне там было уже не интересно. У меня к ней не было претензий, я ей доверял, но мне так не нравилось чувство, когда я ночью просыпаюсь, а ее рядом нет. И наверняка ей бы тоже хотелось, чтоб ее парень танцевал с ней, а не спал дома.

В общем, проблема с уходом за собой полностью не решилась, подобные ситуации возникали еще несколько раз, пока не дошло до огромной ссоры. Мы поехали на отдых с друзьями, мне было стыдно перед ними, что М неухоженная там ходит с сижкой и вином (я не пью вообще и не курю), и тогда я понял, что больше не могу смотреть на свою красивую девушку, которой не до себя.

Я высказал все максимально прямо, старался без оскорблений, о том что не хочу так жить, что это ультиматум, что не могу больше терпеть, что мое отношение к ней, как к женщине меняется, а я б этого не хотел.

Мы не разговаривали неделю, я уехал, приехал в чистую квартиру, все пахло, она была очень нежная, встретила в красивом халате, но после той ссоры мне было тяжело отойти.

Я постоянно говорил ей, как мне приятно что чисто, но отношение испортилось, больше не верил в нас, стал придирчивым и холодным. Завтраки делал редко. Тогда в глубине я решил, что мы разойдемся, но не решался этого предложить – у нее было не очень с деньгами, а я еще не заработал столько, чтоб дать ей денег на пару месяцев при разъезде. Отдалился. Работа наконец-то пошла, я зарабатывал в пять раз больше чем в этот период прошлого года, и я решил полностью туда нырнуть, а тут будь что будет.

Она обижалась на это, что мало пишу, звоню только по делу, говорила что чувствует себя соседкой, ссоры начались чаще, мы почти перестали переписываться просто так, секс реже был, хотя и чувственный как раньше.

После нескольких таких ссор она пошла на вечеринку, подвернула там ногу, но мы накануне поссорились и я не воспринял это всерьез, она потом еще до утра танцевала. Не предложил ей помощь, в итоге в больницу она ездила с другими ребятами.

Сейчас стыдно за это.

После этого я заметил что она охладела. сказала, что поняла, что я не тот человек, на которого она может положится, что она старалась, но я холодный. Спокойно, без упреков сказала, что съедет. У нее есть где пожить у подруги.

Я себе нравился в начале этой истории, а в конце как-то все скомкалось, досада вышла из под контроля… Мне сейчас стыдно за свое поведение последний месяц. За холод, за свою отчужденность.

Знаю, что сам хотел расстаться, но теперь, когда половины ее вещей дома нет, мне грустно.

Что я мог сделать лучше в период, когда все стало сыпаться? И что я могу сделать сейчас, когда история закончилась, как мне общаться с М? У меня к ней теплые чувства, хочется обнять и попросить прощения за холод, но не хочется даже чуть чуть натягивать корону Спасателя.

Спасибо Вам за то, что делаете!