 

В апарт-отеле Аркадия Ротенберга пройдет серия семинаров, посвященных борьбе с коррупцией

24.07.2021, 20:11, Разное
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Компания российского предпринимателя Аркадия Ротенберга получит из федерального бюджета 112 млн рублей на проведение антикоррупционных мероприятий. Об этом сообщил на своей странице в “Одноклассниках” депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, ООО “Гранат” выиграло тендер на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий в рамках реализации программы «Развитие институтов гражданского общества и противодействие коррупции». Заказчиком является “Аппарат Общественной палаты Российской Федерации”, срок исполнения контракта – с 1 января по 25 декабря 2022 года.

Аркадию Ротенбергу принадлежит 51 процент в уставном капитале ООО “Гранат”. Согласно тексту контракта, часть мероприятий будет организована в апарт-отеле предпринимателя, расположенном на мысе Идокопас.

«Думаю, символично, что именно компания Ротенберга будет участвовать в программе противодействия коррупции», — пишет Хинштейн. – «Ведь для многих это пример кристально честного предпринимателя, который с нуля, без какой-либо протекции, смог организовать успешный бизнес в современной России».

Депутат добавил, что, прежде всего, нужно устранять причины возникновения коррупции, а не шантажировать чиновников с помощью видео, как это делал один малоизвестный блогер.

Кроме апарт-отеля Ротенберга, планируется провести конференции и семинары во французской Ницце, швейцарском Монтрё, а также на итальянском острове Сардиния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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