 

В США объяснили крупную победу РФ по «Северному потоку – 2»

24.07.2021, 20:04, Новости дня
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Американский журналист Джош Хаммер в своей статье в журнале Newsweek объяснил, почему США потерпели масштабное поражение в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток – 2», а Москве подарили победу.

В частности, автор напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп в действительности проводил ястребиную политику в отношении России, хотя его постоянно обвиняли в «сговоре» с Москвой. Политик выступил против российского газопровода в Германию и наложил жесткие санкции в попытке остановить реализацию этого трубопровода, передает РИА «Новости». 

Сейчас же, добавляет коллумнист, администрация нового президента США Джо Байдена одобрила строительство «Северного потока – 2». «Меркель, несомненно, довольна таким исходом, и нет человека счастливее Путина», – считает обозреватель.

По мнению обозревателя, радикальная смена позиции властей США в вопросе трубопровода позволит РФ вытеснить растущий экспорт СПГ из США и поставит Европу в энергетическую зависимость от Москвы. Он отметил, что сделка Байдена и Меркель наносит удар по производителям СПГ в США и лишает их доступа к ключевому европейскому рынку.

Хаммер убежден, что президент США пошел на сделку с Германией по «Северному потоку – 2» для того, чтобы успокоить Меркель и дать Берлину крупную и заметную геополитическую победу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не нужно оценивать договоренности США и ФРГ по «Северному потоку – 2» как «подарок» президенту РФ Владимиру Путину. 

Напомним, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.



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