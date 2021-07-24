В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинской армии

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала обстрел ВСУ, сообщили в ведомстве ДНР.

«В соответствии с пунктом «е» мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

Тем временем в пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.

Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Красный Октябрь на юге Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

Накануне полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

Напомним, в прошлую субботу Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.