 

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинской армии

24.07.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики нейтрализовала обстрел ВСУ, сообщили в ведомстве ДНР.

«В соответствии с пунктом «е» мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР вынужденно открыли ответный огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

Тем временем в пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.

Ранее подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Красный Октябрь на юге Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм. 

Накануне полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

Напомним, в прошлую субботу Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10

06.07 / Захарова указала на критические потери Литвы от санкций против Белоруссии

22.12 / Компания Xiaomi улучшила данные популярного смартфона Redmi K30S

07.02 / В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек

23.06 / Dzidzio заявил, что снял половину фильма с собой в главной роли, а после внезапно удалил пост

05.12 / Военная разведка Пентагона сорвала встречу с Байденом

12.02 / Актер Епифанцев подрался в баре в Санкт-Петербурге

21.06 / МЭР предложило смягчить перечень запрещенных неисправностей автотранспорта

17.01 / Тепловые электростанции ДТЭК в декабре более чем на 1 млрд кВтч перевыполнили прогнозный баланс Минэнерго – Салеев

14.06 / НАТО обещало «разными способами» ответить на укрепление мощи России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика