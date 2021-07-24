Газпром: Никто не предлагал Украине покупать российский газ

Газпром не предлагал Украине покупать российский газ; комментарии председателя правления Алексея Миллера о поставках российского газа были адресованы европейским партнерам, в первую очередь – немецким,

говорится в комментарии компании.

«Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Газпрома Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким», – говорится в сообщении управления информации Газпрома, передает ТАСС.

При этом в компании уточнили, что «речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам».

«И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза», – отмечается в сообщении.

Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы.