ВИЧ — политический вопрос

Самарская область — один из лидеров по заболеваемости ВИЧ в стране. Единственную в Тольятти НКО, которая работает со всеми уязвимыми перед ВИЧ группами, признали иноагентом и обложили штрафами.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом на конец прошлого года, Самарская область входит в число лидеров по заболеваемости ВИЧ: в 2020 году там зафиксировали 70,9 случая на 100 тысяч человек населения при среднем показателе по стране — 49,1. Самарская область находится на четвертом месте по поражению ВИЧ-инфекцией: на 31 декабря прошлого года в регионе всего около 1500 инфицированных на 100 тысяч человек при среднем показателе 752,8. При этом во втором по численности и плотности населения городе области — Тольятти — действует всего одна ВИЧ-сервисная организация, работающая со всеми уязвимыми группами — «Проект Апрель»*.

24 июля «Апрелю» исполнится 14 лет. Глава организации Татьяна Кочеткова говорит, что с давлением организация сталкивается с 2013 года, а 19 декабря 2016 года «Проект Апрель» включили в реестр «иноагентов», что повлекло за собой проблемы, а с ними и штрафы. Сейчас сумма штрафов составляет 400 тысяч рублей.

Татьяна Кочеткова и активист Иван Антюшин. Фото: «Проект Апрель»

Единственная ВИЧ-сервисная организация в городе, работающая со всеми уязвимыми группами, проводит информационную работу и предоставляет средства профилактики ВИЧ. А также тестирует на ВИЧ, анонимно и бесплатно.

«Сейчас открытие СПИД-сервиса — в том числе политический вопрос, — говорит глава «Проекта Апрель» Татьяна Кочеткова. — Это непопулярная тема, потому что под удар поставлены социально уязвимые группы: люди, употребляющие наркотики, находившиеся в местах лишения свободы, ЛГБТ-сообщество в силу его закрытости и сепарирования от общества, где проблемы замалчиваются. Люди не хотят открываться».

Кочеткова рассказывает, что в начале 2000-х в Тольятти активно рос спрос на психоактивные вещества. Росло и предложение. В городе появился героин, и во время так называемой «первой волны» ВИЧ инфицировались люди, употребляющие наркотики, — тогда толком никто не знал, что это за вирус и что с ним делать.

Сейчас же, согласно статистике, большая часть случаев инфицирования происходит половым путем: из популяции людей, употребляющих наркотики, ВИЧ-инфекция шагнула дальше. «Не проводилась своевременная профилактика», — говорит Кочеткова.

Вторая причина: люди скрывают причину инфицирования из-за ужесточающейся наркополитики.

«Некоторые женщины, например, во время беременности узнают об инфицировании. Оказывается, что супруг давно несколько раз экспериментировал с наркотиками, а потом забыл, закрыл для себя эту историю и не знал об инфицировании. Он женился, спустя годы чувствовал себя нормально, но ВИЧ у него был. Когда об инфицировании становится известно, люди стараются скрыть путь передачи, если он связан с наркотиками. Конечно, это влияет и на статистику, хотя инфицирование действительно «шагнуло в массы», и теперь не застрахован никто. ВИЧ-инфекция может развиваться так, что человек 10–15 лет не ощущает, что в нем присутствует инфекция, потому что иммунная система подтачивается не так быстро», — объясняет глава «Проекта Апрель».

«Мы научились привлекать финансирование, в том числе, крупных международных доноров, мы имеем хорошую репутацию среди профессионалов и сообществ, — рассказывает Кочеткова. — Нам говорят чиновники, мол, мы снимаем шляпу перед тем, что вы делаете. На этом поддержка исчерпывается, потому что у города нет денег и тема непопулярная. Потребители наркотиков как целевая группа не в приоритете у здравоохранения».

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Попадание в реестр иностранных агентов неисправимо ведет к сложностям. Аудит требует затрат, в том числе финансовых, НКО всегда рискует попасть под крупные штрафы. В случае с «Проектом Апрель» суд посчитал, что благотворители не ставят достаточкую «иноагентскую маркировку», хотя на сайте НКО, как и в социальных сетях, она есть. Сумма штрафа для организации — 300 тысяч, еще 100 тысяч — для самой Кочетковой. Их планируется обжаловать.

«Мы пытаемся работать, заботиться о людях, о городе, делать что-то для ближних, потому что не делать — невозможно, а делать — очень сложно. Бывают моменты, когда ты как будто стоишь один перед Голиафом и понимаешь, что обречен, но ничего не делать ты не можешь. Поэтому мы объединяемся с партнерами, с друзьями из других городов, которые работают в нашем поле, с международными СПИД-сервисами, коллегами, и продолжаем делать все, что можно, используем лучшие практики, насколько это возможно. Даже когда нет денег — просто помогаем конкретному человеку как волонтеры. Сейчас тот момент, когда нам тоже нужна помощь», — говорит глава сервиса.

Мария Ефимова

* Внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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