 

Кент о высказывании Арестовича по “развороту Украины на Восток”: Имеет право на собственное мнение

24.07.2021, 19:36, Новости дня
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“Я никогда не встречался с ним [с Арестовичем]. Не думаю, что он представляет позицию руководства страны. У нас будут встречи на этой неделе с официальными лицами из МИД, Кабмина и на Банковой. Думаю, там прозвучит непосредственная информация по этому и будет озвучена позиция государства. Он имеет право на собственное мнение”, – пояснил американский дипломат.

Контекст:

Арестович 15 июля заявил, что “часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией”.

18 июля спикер украинской делегации отметил, что Украина может “развернуться” с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы. “Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток и так перебалансируем нашу позицию”, – говорил он.

В Министерстве иностранных дел в ответ на эти заявления сказали, что Украина не будет пересматривать геополитический вектор, государство стремится к членству в ЕС и НАТО.

Арестович 19 июля сказал, что СМИ исказили его заявление о возможности углубленного сотрудничества Украины с Востоком вместо Запада. “Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире – яркие обертки. Я не говорил о развороте. Я говорил, что мы перебалансируем наши интересы, если они будут сданы”, – пояснял он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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